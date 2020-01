La danse et le toucher pour renouer avec le plaisir de vivre !

Elle nous emmène dans la danse, la joie, le rire en libérant les douleurs, les émotions et les ombres inconscientes,… Toute une invitation à retrouver une paix intérieure et le plaisir de vivre.

Et puis retrouver la jouissance, dans notre corps, dans nos cellules dans notre moral et nos pensées. Se sentir vibrant, bien vivant dans nos cellules, par la musique, par le choix des mouvements,…

Puisque l’on parle de séparation du couple, on parle de ces personnes qui se retrouvent seules et qui doivent réapprendre ou apprendre ENFIN à se donner l’amour par elles-mêmes.

Le NIA

TONIQUE, DYNAMIQUE ET RELAXANT !

Le Nia est un programme de bien-être et de remise en forme qui vise la santé, l’harmonie entre le corps et l’esprit, basé sur l’écoute et le mouvement du corps. Il est accompagné d’un univers musical à chaque fois différent qui nous plonge dans des sensations et vibrations multiples.

Les bienfaits sont immédiats et apportent joie, force, audace, créativité, dynamisme, tonicité, vitalité, relaxation, libération de la voix, estime de soi…

Extrait - https://francarizzo.be/

Le Nia invite à la connaissance de soi. On se connecte à la terre – le mouvement, le rythme, les effleurements, la musique,… Tout nous relie à soi. C’est une véritable alchimie qui s’installe par le biais du groupe aussi. Une énergie se crée.

On lâche les émotions comme celles issues de la rupture. La sensation d’être triste une fois libérée, on se ressource par quelque chose de plus profond, de fort, de bienfaisant. On éveille les sens, on se réouvre à la vie, à l’amour.

La danse aide à retomber amoureux de soi. Ça réveille la sensualité, on se ré-ouvre, on redéploie nos ailes, on s’ouvre à nouveau au niveau du coeur.