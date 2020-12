La danse en conscience pour améliorer votre bien-être et votre sentiment de liberté

La danse est bien plus qu'un plaisir, c'est également un art de Vivre, un lieu où le corps et l’esprit sont en harmonie. Damien Oger, passionné de danse est l'invité de ce podcast.

La danse est bien plus qu'un plaisir, c'est également un art de vivre, un lieu où le corps et l’esprit sont en harmonie. Damien Oger, passionné de danse est l'invité de ce podcast.

Bouger aide à se sentir bien, à sentir le monde autour de soi, à avoir conscience de soi, mais aussi tout simplement à (se)plaire et à vivre. En effet, certains styles de danse comme la pole dance ou la danse orientale permettent de réaffirmer notre féminité et de reprendre confiance en soi grâce à la quantité d’endorphines et d’ocytocines - aussi connues sous le nom d'hormones du bonheur qui sont libérées. Les différents exercices permettent de se réapproprier son corps pour renouer avec le plaisir de bouger. Grâce à son pouvoir euphorisant, la danse permet non seulement de se divertir, mais aussi de s’exprimer et de laisser libre cours à sa créativité. Danser c'est devenir soi-même. La satisfaction que l’on peut trouver dans la danse tient aussi à son aspect esthétique. Il a également été prouvé que cette activité avait des effets bénéfiques sur les personnes souffrant de stress ou d'anxiété. En effet, son caractère collectif encourage les échanges et permet aux personnes de rompre leur solitude : le fait de pratiquer ensemble des mouvements synchrones renforce les liens entre participants sur le plan affectif, les émotions négatives diminuent. Danser, c’est donc bon pour le moral. Alors lancez-vous. Vous n’avez rien à perdre - si ce ne sont quelques gouttes de sueur. Tout être humain porte en lui un danseur. - Laban

En dehors du simple plaisir de danser, quels sont les bénéfices de la danse ?

Damien Oger © Tous droits réservés Pour Damien, cela permet d’entrer en relation avec soi-même et ce à travers la perception que l'on a de l’autre. "Dans le sens où quand je "touche" mon/ma partenaire de danse, c’est mon propre corps que je ressens, mon mental qui fonctionne, mes émotions qui me traversent et mes valeurs que je respecte ! Donc cela m’apporte le bénéfice d’être en pleine conscience." Cela permet également de se maintenir en forme. Tant sur le plan physique et que sur la posture que l'on adopte dans la vie au quotidien, au sens propre comme au sens figuré. Sur le plan mental, on renforce sa mémoire. Sur le plan émotionnel, on est plus attentif à l’autre à travers ce qu’il nous communique non-verbalement, une sorte d’écoute active et permanente de l’autre. Et pour l’aspect "énergétique", nous sommes en "connexion" avec l’autre le temps d’une danse et cela nous ressource.

Danser nous aide dans notre cheminement de développement personnel

Il s’agit de se connecter à soi et de mieux se connaître. D’une certaine façon notre corps ne ment pas et la communication non-verbale représente 55% de notre communication. Dès lors, nous sommes en authenticité et en connexion avec l’autre. Un dialogue permanent se tisse de soi à soi et de soi à l’autre pour découvrir qui nous sommes, qui nous voulons être et ce que l’autre perçoit de nous et nous renvoie. Un chemin initiatique vers soi à travers l’art de la danse !

Qui est Damien Oger ?

Damien Oger © Tous droits réservés Passionné de danse depuis plus de 20 ans, son "coup de cœur" est la SALSA. Il a également élargi ses compétences avec le Tango Argentin, ainsi que toutes les danses "latino" liées à la salsa : Merengue, Bachata, Chachacha, Bachtango, Kizomba, … "Danser est pour moi un art de Vivre, un lieu où le corps et l’esprit sont en harmonie. Une forme de méditation qui me permet d’être en pleine conscience dans le moment présent."

Et pour l’illustrer, il aime à citer Martha Graham (danseuse et chorégraphe américaine) : Danser est le langage caché de l’âme "J’ai également pratiqué successivement le Boogie (pour améliorer mon swing), les claquettes et la boxe française (pour améliorer mon jeu de jambes), la méthode A.P.O.R (Approche Posturo Respiratoire) et le yoga (pour renforcer ma conscience corporelle et respiratoire), la danse contemporaine (pour ma théâtralité et ma spontanéité dans la danse) et le coaching mental et l’hypnose (pour mieux savoir COMMENT communiquer avec soi et avec l’autre)." Si vous souhaitez entrer dans la ronde de danse de Damien Oger : Son site web - Salsa Motion Sa page Facebook - Damien Coach Danse

