La cyclodanse, un sport de rencontres en musique

La cyclodanse c'est quoi ? Comment ça se pratique ? Sylvie Honoré et son invité, Jean-Luc Vranken , kinésithérapeute spécialisé dans différents outils en relaxation et expansion de conscience et moniteur sportif pour personnes handicapées. vous parlent en détail de cette première danse reconnue par l'ADEPS.

La cyclodanse est née en Angleterre, sous l’impulsion d’un thérapeute qui travaillait avec des personnes en chaise. Plutôt que de leur faire faire des exercices classiques, et donc un peu monotones, et pour égayer l’atmosphère, il a décidé un jour de mettre de la musique. Le fait d’entendre de la musique nous donne l’envie de suivre le rythme, de bouger... donc mouvement + musique, cela devient de la danse. Ensuite, il s’est intéressé à la danse en tant qu’outil agréable pour rééduquer les personnes en chaise (comment propulser sa chaise, faire des pivots,…) en rythme.

Au début c’était le style DUO : 2 pers ou plus en chaise et face à face en faisant des mouvements coordonnés sur des rythmes bien précis. Petits à petits a été créé le style COMBI qui inclut une personne valide. Donc, une personne valide vient danser avec une personne en chaise.

La cyclodanse est une danse très agréable et plus diversifiée qu’une danse de slow entre deux personnes valides… plus de 15 passes différentes en slow cyclodanse ! On peut danser des danses plus rapides que le slow, comme le rock et le disco !

La personne valide va avoir un contact avec le bout des mains, le bout des doigts avec la personne en chaise et elle va créer un mouvement en partant en marche arrière et la personne en chaise va aller en marche avant. Ce mouvement va être agrémenté de rythmes et de rotations sur elles-mêmes ou de passages dans le dos. On retrouve en cyclodanse quasiment les mêmes passes, mais adaptées, que l’on peut retrouver dans une danse de rock, par exemple, entre personnes valides.

En tant que kinésithérapeute, Jean-Luc Vranken participe régulièrement à des stages sportifs adaptés à des personnes handicapées mentales ou physiques. Il y a quelques années, un jour, lors d’une journée sportive où il donnait des cours, il a rencontré une dame en chaise qui donnait des cours de cyclodanse. Cette dame lui a proposé de danser un slow avec elle et il a refusé car pour lui le slow c’était du corps à corps entre deux personnes valides ou alors, lorsque c’est possible, sortir la personne de sa chaise et la tenir dans ses bras pour danser ensemble. Cette dame l’invite à aller la voir un jour à son club et connaître son cours. Ce qu’il fait et cette fois-ci accepte de danser avec elle et en quelques minutes, il a adopté et aimé ce type de danse.

On rentre dans une forme de fluidité très agréable, un peu comparable à la fluidité que l’on peut retrouver chez les patineurs artistiques. Une élégance, mouvement ample grâce au mouvement de la chaise qui roule et crée un beau mouvement sur la piste

Après avoir suivi un mois de cours auprès de cette dame, il a repris le cours, y a amené quelques danses chorégraphiques, y a adapté le rock, le disco, le reggae,..

Le cours s’est développé, organisation de stages, démonstrations et cours un peu partout dans le monde et même devant la famille royale.

Par la suite Jean-Luc a commencé à former des moniteurs, via une mutuelle, a aidé à créer de nouveaux clubs un peu partout en Belgique. A aussi formé des éducateurs travaillant dans des institutions afin de pouvoir utiliser la cyclodanse comme outil de délassement, de création et de revalidation.