La cuisson vapeur !

Afin de garder la couleur et la saveur des aliments, le temps de cuisson est primordial. Trop ou mal cuire les aliments, c’est détériorer leurs qualités nutritionnelles. Les excès de cuisson changent très vite les glucides complexes en sucres rapides. Tous ces nutriments transformés perturbent la digestion et le transit intestinal. Plus on cuit, moins on supporte les crudités et les fruits frais, qui seuls peuvent rendre la santé à notre intestin malmené. Faisons le point avec Christine Bouguet-Joyeux, nutritionniste.