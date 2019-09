La croisière Vivacité vous fera naviguer en Vénétie et Lombardie du 24 au 30 mai 2020

​Chacun des experts invités de Sylvie Honoré prendra plusieurs fois la parole en cours de séjour afin de vous enrichir personnellement et booster votre bien-être et votre joie de vivre !

Pour sa 5ème édition, la croisière " La Vie du Bon Côté " devient la croisière " Vivacité " en compagnie de Sylvie Honoré et ses invités, toujours dans le même esprit de rencontre, partage, découverte, convivialité, amitié, enrichissement, épanouissement… Une formule qui a fait le succès et la renommée de la croisière !

Les experts

Au cours de la croisière, nous assisterons à une série de conférences et d'ateliers animés par Sylvie Honoré et ses quatre experts invités.

Judith Van den Bogaert : Coach de vie, en création et réalisation de projets, Judith est devenue "choeurégraphe" au fil de ses formations psycho-corporelles. Elle aide chaque personne à donner un sens à son existence en exploitant ses capacités, ses atouts et ses dons.

Jean Pierre Mans : Jean-Pierre Mans est conseiller en nutrition humaine et chargé de cours au Cerden®. Diplômé en alimentation, santé et micro-nutrition, le but de sa conférence sera transposer à notre vie de tous les jours ce qui fait le quotidien des sportifs professionnels pour nous maintenir en forme ...olympique !

​Eduard Van den Bogaert : diplômé de l'Université Libre de Bruxelles, il pratique la Médecine Sensitive Coopérative®, c'est-à-dire la médecine libérale de famille complétée par ses nombreuses formations, rencontres et coopérations post universitaires pour reprogrammer la santé familiale.

Jean Van Hemelrijck : il est psychologue, psychothérapeute systémique du couple et de la famille, formateur en thérapie familiale et enseignant à l’Université Libre de Bruxelles. Au cours de la croisière, il nous expliquera comment l’humour peut nous aider, et pourquoi il est bon pour la santé.

Chaque expert invité interviendra à deux reprises et sur des thèmes variés comme " Comment amplifier l'amour grâce à l'héritage familial ? ", " Activité physique, sport et alimentation en 10 questions ", " Le transgénérationnel " et " L'humour, un outil extraordinaire ".