L'influence des mots sur nos attitudes

Les mots que nous utilisons influencent notre attitude et même… notre posture, il est donc judicieux d’apprendre à choisir notre vocabulaire. Violaine Delahaut , Fondatrice de la société Copilote, est l'invitée de Sylvie Honoré.

Notre cerveau occulte les éléments négatifs du discours. En réalité, il visualise d’abord l’action de la phrase, ensuite il associe aux mots lus ou entendus des images et des sensations liées à des expériences passées. Bien évidemment, il va finir malgré tout par comprendre ce qui aura été dit ou écrit, mais cela nécessite pour lui un retraitement de l’information. On constatera également une déperdition de l’attention plus ou moins longue pendant ce laps de temps.

Par exemple : si on nous demande de ne pas penser à une baleine, nous allons immédiatement penser à une baleine. De la même façon, si on dit à un enfant " ne cours pas ", il va se mettre à courir.

En management, c’est pareil, il faut rester positif pour impulser une bonne énergie.

Les mots que nous utilisons influencent notre attitude et même… notre posture, il est donc judicieux d’apprendre à choisir notre vocabulaire.

Les mots choisis envoient un message à notre inconscient. Le cerveau l’intègre et nous pousse à adopter une certaine attitude/posture.

Violaine Delahaut accompagne les indépendants de manière individuelle mais aussi en groupe lors d’ateliers.

En tête à tête, tous les paramètres sont passés en revue : humain, marketing et financier, liés à l’activité et la réflexion est profonde.

Lors des ateliers, les mêmes thèmes sont abordés, certes moins intensivement mais avec l’avantage de bénéficier de l’énergie du groupe.

Chacun sa méthode pour construire son activité au mieux – beaucoup d’ailleurs choisissent les deux.

Violaine Delahaut utilise le principe de la pensée et de l’affirmation lors de ses accompagnements.

Une information positive aurait trois cent fois plus d’impact qu’une formulation négative puisqu’elle est comprise immédiatement.