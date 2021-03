L'importance du coaching scolaire pour les jeunes à Haut Potentiel

Il est donc très important de pouvoir cerner cette specificité dès leur plus jeune âge, afin de mettre des mots sur des maux et de trouver des solutions.

Les émotions sont toujours présentes et l’affectivité tient une grande place dans leur relation au monde. Ils peuvent développer beaucoup d’empathie. Et c’est avec empathie que nous pouvons les aborder le mieux.

Les HP sont des individus dotés d’un mode de fonctionnement particulier de leur intelligence. Leur pensée s’organise à partir d’intuitions et la compréhension se développe dans l’analogie et la métaphore. Ils ont des capacités de traitement de l’information qui sont différentes et plus rapides que la moyenne.

Pour son travail de fin de formation, Vinciane Maréchal a mené une enquête auprès des profs et auprès des jeunes HP et non HP. Elle a ainsi pu noter les différences et les besoins inhérents à chacun... Dans sa pratique, elle se rend compte que les enseignants sont démunis face à cette particularité et que, bien souvent, c'est balayé d'un revers de la main... Or, le rôle de l'enseignant est primordial car il doit guider le jeune HP et lui apporter les " codes " relationnels qui lui manquent souvent…

L’enfant à haut potentiel a avant tout besoin de se sentir exister. Exister pour lui, à l’école, veut dire apprendre et échanger. Il se tourne naturellement vers l’enseignant qui pour lui est à la source du " savoir ". Ainsi un enseignant attentif à cet élève curieux et en demande possède tous les leviers pour créer une relation stimulante avec l’enfant, pour peu qu’elle soit accompagnée de bienveillance à son égard et qu’il voit en lui l’élève sensible et particulier pour lequel il a le grand pouvoir de transformer positivement la scolarité.

La mise en place d’une pédagogie adaptée est moins importante que la mise en place d’une relation adaptée. A partir du moment où le système éducatif peut prendre en compte les particularités des jeunes à haut potentiel et peut comprendre leurs besoins spécifiques ; à partir du moment où l’enseignant peut entendre et comprendre cela sans qu’il se sente menacé dans sa place d’enseignant par la différence, alors il n’est pas forcément utile de penser à de grandes mesures pédagogiques, mais il faut accepter la différence pour ce qu’elle est et pouvoir faire en sorte que ces jeunes réussissent aussi à l’école.