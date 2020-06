L’importance de la maîtrise du souffle

Le pranayama est l’un des huit piliers du yoga. Il consiste à effectuer des exercices de respiration particuliers pour le bien du corps et de l’esprit. Marie-Aurore Labonté , enseignante de yoga et de Pranayama nous explique comment bien le pratiquer.

Les pranayamas sont ouverts à toutes et tous, que l’on pratique ou pas le yoga. Bien entendu, il existe des techniques de respirations plus compliquées que l’on va s’approprier peu à peu.

Pratiquer le pranayama est bénéfique pour la santé. Cela donne force et vitalité et c’est excellent contre le stress. Le pranayama améliore la digestion et la circulation des énergies. On est moins contracté, plus détendu et c’est très bon pour le coeur. On dort mieux, on se concentre plus facilement et on améliore notre productivité car il ne faut pas l’oublier, le stress fatigue considérablement. C'est une méthode de relaxation efficace.

Visama : on tente d’avoir un expir beaucoup plus long que l'inspir. Au début, inutile de forcer, on peut commencer par inspirer 5 secondes et expirer entre 7 et 10 secondes. Peu à peu, on augmente le temps d'expir. Dans cette respiration, l’expir doit être lent. L’expir long est important car il permet aussi de purifier le corps de ses impuretés et de purifier le sang.

Quand on a plus d’expérience, il est possible de faire une pause (kumbaka) entre l’inspir et l'expir.

Par exemple, je vais inspirer 5 secondes, faire une rétention (je cesse de respirer) pendant 5 ou 10 secondes et ensuite expirer lentement. Les rétentions visent à discipliner le mental, l’empêcher de " pédaler " , comme il fait souvent. Ex : je suis assise et mon mental m’énumère déjà les 100 tâches que je dois faire dans les heures qui suivent.

Le but ? Elimination du stress, apaisement de la pensée, purification du sang…

Sama vritti : on va inspirer et expirer le même temps. On peut commencer par inspirer 5 secondes et expirer 5 secondes. Sama vritti est intéressant si on veut débloquer des angoisses, des peurs irraisonnées etc.

Nadis : on va inspirer par une seule narine par exemple exclusivement par la narine gauche si on veut se détendre ou s’endormir (J’inspire- J’expire = 1. Il est courant de pratiquer entre 30 et 40 fois). Si par contre je souhaite avoir de l’énergie, me booster, je dois inspirer exclusivement par la narine droite. A nouveau, quand on est familiarisé, on peut alterner avec les narines, faire des rétentions (j’inspire par la narine gauche- je retiens ma respiration 10 ou 16 sec- j’expire par la narine droite etc)

Bhramari : C’est une technique de respiration où le yogi va fermer les oreilles et lors d’une expiration lente, produira un son qu’il fait vibrer dans la bouche et dans tout le corps. Le son caractéristique est apparenté au bruit d’une abeille.