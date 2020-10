L'importance d'un accompagnement émotionnel pour des personnes atteintes du cancer

Valérie Dupuis, est infirmière et aussi une patiente en rémission d'un cancer métastasé. Suite à son histoire de vie, elle a créé et propose des accompagnements individualisés et adaptés aux besoins du patient vivant un cancer. Elle est l'invitée de Sylvie Honoré dans ce podcast.

Ces émotions sont lourdes à porter et ce n’est pas toujours facile de les exprimer à nos proches par peur de blesser ou d’être mal compris.e. Et pourtant il est important de s’en libérer pour apprendre à surfer sur ces vagues émotionnelles plutôt que de les affronter de plein fouet.

Le cancer impacte toutes les sphères de la vie quotidienne : le boulot, la famille, le couple, les amis… On passe par des tsunamis émotionnels : avoir des douleurs quotidiennes est mentalement épuisant, être confronté à l’idée de la mort, affronter le regard des autres, les peurs et les croyances de nos proches.

Face au cancer, rien ni personne ne peut nous enlever la douleur ou la difficulté de l’épreuve que l’on traverse.

Cependant, Valérie Dupuis est convaincue qu’il existe un moyen de traverser ces épreuves avec plus de légèreté et de sérénité.

Il est possible de trouver cet apaisement indispensable pour avancer et dégager le positif d’une situation compliquée.

Quand on a le nez dans le guidon, submergé.e par un sentiment de colère et d’injustice, saisir une main tendue pour nous aider à relever la tête et nous permettre de voir au loin est un véritable cadeau du ciel.

Le quotidien d'une personne atteinte d'un cancer est rythmé par les rendez-vous médicaux, les traitements, les effets secondaires, … On peut avoir l’impression d’être comme dans une "prison médicale".

Valérie Dupuis formée en coaching PNL et en Reiki, travaille également la méditation et la détente afin que les patients se reconnectent à la partie d'eux-mêmes qui n'est pas malade.

Les accompagnements de Valérie Dupuis aident les patients à sortir le temps d’un instant de ce rythme infernal. Ils sont vraiment adaptés aux besoins du patient. S'il est épuisé et a besoin de se poser, de se relaxer, elle partira sur une séance axée sur du Reiki ou de la méditation. S'il a vécu une situation et/ou un rendez-vous difficile ce sera plutôt une séance de coaching pour l’aider à extérioriser ce qu’il ressent et l’aider à accueillir ses émotions afin de lui permettre de repartir plus serein, plus apaisé.

Vivre un cancer c'est un véritable marathon. Il est crucial de prendre soin de tout le côté mental et émotionnel qui est vraiment mis à rude épreuve. Se faire accompagner en prenant soin de ce volet émotionnel est vraiment très important. Prendre soin de ses émotions, prendre soin de soi dans sa globalité c'est une grande partie des clés de la guérison.

Suivi psychologique, sophrologie, kinésiologie... une façon de s'offrir une bulle d'air.

Quand on est atteint.e d'un cancer, on a l'impression qu'il nous envahit totalement alors qu'en fait il y a encore toute une partie de nous qui est belle, pétillante, dynamique, qui a de la joie de vivre. L'important c'est de la faire revivre parce que souvent le cancer l'étouffe. Il faut travailler le côté émotionnel, apprivoiser ses émotions, accueillir plus sereinement les traitements.

Tout ce qui est soins énergétiques donne aussi un coup de boost au niveau énergie, ça stimule le système immunitaire, c'est vraiment une bouffée d'air. Notre corps a besoin d'un maximum d'énergie pour supporter plus facilement les effets secondaires des traitements.