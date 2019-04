L'immense pouvoir de la pensée créative !

Daniel Gramme raconte sa vie dans un livre : " De l’ombre au soleil " ! Après avoir fait de la prison pour un braquage de banque, Daniel en sortira plus fort. Il a rebondi et est devenu herboriste. Et pourtant, quels sombres chemins empruntés avant de trouver la lumière ! La pire des prisons n'est-elle pas celle de nos limitations intérieures ? Et vous, comment avez-vous surmonté les difficultés de la vie ? Quelles sont les rencontres qui vous ont aidé à repartir du bon pied ?