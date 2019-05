L'hypnose au service de votre santé !

L’hypnose est de plus en plus pratiquée pour résoudre énormément de problèmes de santé. On utilise l'hypnose pour l’arrêt du tabac, la lutte contre les effets du sevrage, l'excès de poids et la boulimie… Elle ne remplace pas l’anesthésie, mais peut la compléter et permettre de diminuer les doses de médicaments. Elle est aussi de plus en plus utilisée en cas de troubles psychologiques, digestifs ou encore de maladies psychosomatiques ! Faisons le point avec Carole Jehan.