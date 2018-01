L'Humain avant tout !... Voici le nouveau défi de la Vie du bon côté

L' Humain avant tout !

Osons remettre du lien - sur des valeurs de VIVRE ENSEMBLE. Donnons des marques d'attention authentiques.

Le défi de ce début d’année est à la fois d’actualité mais en même temps d’une urgence réelle. Celle de remettre du lien, de remettre l’Humain au cœur de nos échanges.

Je vous propose en ce début d’année, de donner chaque jour des marques d’attention positive, des compliments, des choses qui font du bien. Dire à l’autre, aux autres, les choses que vous appréciez chez eux.

Alors pendant les 21 prochains jours, vous allez observer vos proches et vos moins proches et de façon tout à fait sincère, authentique, vous allez leur dire ce que vous appréciez.

Oh bien sûr, si vous le faites de façon très générale cela peut faire du bien, mais si vous observez avec plus de finesse et que vous offrez ces cadeaux par rapport à des choses précises, cela touchera encore plus la personne.

Souvenez-vous de ceci cependant, c’est très bien de reconnaître l’autre dans ce qu’il fait de bien et là ce sont ses compétences, ses comportements positifs que vous mettez en avant. C’est encore mieux de le reconnaître pour ce qu’il est sans qu’il ait besoin de le mériter !

Christophe Godfriaux