L'estime de soi, on peut se la réapproprier à tout âge !

L'estime de soi est une attitude intérieure qui consiste à se dire qu’on a de la valeur, qu'on est unique et important. C'est se connaître et s'aimer comme on est avec ses qualités et ses limites. C'est s'apprécier et s'accepter. Il faut surtout apprendre à se faire plaisir ! Se gâter peut sembler égoïste pour certains. Il faut changer cette perception négative et cela se fait à tout âge. On va vous le prouver avec Geneviève Zopas, formatrice et coach.