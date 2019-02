L’épanouissement sexuel est-il essentiel à l’épanouissement personnel et conjugal ?

On peut atteindre l’épanouissement sexuel à tout âge. La sexualité ne doit pas être vécue comme un don qu’on a ou pas, mais comme un apprentissage et une découverte de soi. La sexualité, comme toute autre composante de la vie humaine, n’est pas linéaire et varie au gré des événements de l’existence. Yvon Dallaire, psychologue et Iv Psalti, sexologue, expliquent comment reconquérir la relation sexuelle, la dynamiser et ne plus la limiter à la primauté de la pénétration pour la rendre épanouissante.