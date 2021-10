Mieux se connaître, dépasser ses peurs, ses ombres et faire face à l’imprévu fait partie du voyage transformationnel essentiel dans tout parcours d’entrepreneur. Tout en authenticité et à cœur ouvert, notre invité, Nicolas de Vicq raconte son cheminement d’entrepreneur en quête de sens et de liberté.

L’entreprenariat, une voie royale du développement personnel, professionnel et spirituel -... Mieux se connaître, dépasser ses peurs, ses ombres et faire face à l’imprévu fait partie du voyage transformationnel essentiel dans tout parcours d’entrepreneur. Tout en authenticité et à cœur ouvert, notre invité, Nicolas de Vicq raconte son cheminement d’entrepreneur en quête de sens et de liberté.

Et si la véritable vision n’était pas de savoir ce que l’on veut réaliser mais plutôt QUI on veut devenir en chemin ? Nicolas de Vicq, business coach, web-entrepreneur et conférencier, est l’invité de ce podcast.

Qu’est-ce qui est important pour moi ? Quelles sont mes valeurs ? Quelle est ma mission de vie ?

Qui ne s'est jamais posé ce genre de questions ? Nous sommes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous rendre compte, à un moment de notre vie, que notre travail, notre quotidien ne correspondent pas/plus à qui nous sommes et à nos valeurs. Nous faisons alors le point et nous questionnons sur ce qui est vraiment important dans notre vie et qui a réellement du sens pour nous. Entreprendre sa vie en alliant la liberté d'esprit et la liberté du travail Le statut de salarié.e peut nous bloquer et nous empêcher de faire ce que nous souhaitons vraiment et de nous réaliser. Une voie s'offre à nous...l'entreprenariat ! Mais il faut OSER se lancer !

Pour Nicolas de Vicq, mieux se connaître, dépasser ses peurs, ses ombres et faire face à l’imprévu, fait partie du voyage transformationnel essentiel dans tout parcours d’entrepreneur.

La clé de la véritable croissance personnelle est d’incarner la personnalité de notre moi idéal dans le présent. Mais comment faire ? Pour Nicolas de Vicq, la manière la plus rapide est la plus efficace est de s’autoriser de changer d’environnement car il est la base de la perception de notre identité. Ensuite, nous devons modifier nos habitudes quotidiennes et nos comportements. Lorsque nous changeons nos habitudes, nous changeons de vie. Après, vient le moment de penser compétences et stratégies. Notre environnement, nos comportements, nos compétences, nos valeurs et nos croyances viennent en soutien d’une mission, d’une raison d’être.

Devenons complets plutôt que parfaits

Le perfectionnisme nous pousse à construire les masques de la personnalité parfaite que nous voulons représenter : l’égo. "Le perfectionnisme tue nos rêves et notre joie de vivre. Nous cherchons à nous remplir de l’amour et de la reconnaissance extérieure. Sans même nous en rendre compte, nous construisons nos vies autour d’une quête de perfection qui nous mène tout droit à la souffrance et à l’emprisonnement" Il est bon de se rappeler que nous sommes bien plus complexes et complets que notre personnalité. Devenir complet plutôt que parfait, c’est réussir à rassembler et réconcilier toutes les parts de soi, à accepter ses propres incohérences et polarités. C’est observer ses propres ombres et les mettre en lumière pour briller d’une lumière plus douce, plus naturelle. 80% du succès d’un projet entrepreneurial serait lié à la psychologie de l’entrepreneur et à sa capacité à devenir plus complet chaque jour, tout au long du chemin. "Dès qu’on arrête de se focaliser sur les résultats pour se concentrer sur le chemin, par le biais d’intentions claires et de mises en action, c’est là que la magie opère."

Donner un sens à notre vie et se réaliser pleinement

“ Ce n’est pas la nature de notre profession qui fait que nous travaillons ou que nous œuvrons, mais le coeur que nous mettons à l’ouvrage pour mener à bien notre mission. Quand notre coeur est relié à notre âme, nous sommes au service de notre mission de vie” André Riou

Complet plutôt que parfait © Agence DPMN Complet plutôt que parfait, récit d’un entrepreneur en quête de sens et de liberté Un récit qui donne envie d’entreprendre autrement Doutes, peurs, prises de conscience. L’aventure de l’entrepreneuriat est loin d’être un long fleuve tranquille. Tout en authenticité et à cœur ouvert, Nicolas de Vicq raconte son cheminement d’entrepreneur en quête de sens et de liberté.

"Le sens de la vie est celui que l’on décide de lui donner"

Nicolas de Vicq © Olivier Juprelle Nicolas de Vicq est business coach, web-entrepreneur et conférencier. Avec son épouse Sandrine, ils ont fondé le mouvement “J’entreprends ma vie” qui rassemble des dizaines de milliers de personnes prêtes à se libérer, entreprendre et contribuer. https://www.jentreprendsmavie.com/

