L'empathie, une qualité précieuse que nous pouvons apprendre à nos enfants

Développer son empathie - La vie du bon côté - 18/12/2020 L’empathie est une des qualités les plus précieuses que nous pouvons apprendre et transmettre à nos enfants, élèves et patients. Nous avons donc, en tant qu’adulte, professionnel ou parent, un grand rôle à jouer ! Un podcast en compagnie d'Edith Marichal et Sylvie Honoré