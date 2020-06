L’égo, ennemi ou allié ?

L’Ego est-il notre allié ou notre ennemi ? Et si nous l’abordions sans l’éliminer ou le contourner mais plutôt en l’apprivoisant, en l’acceptant avec plus de douceur, en sortant du jugement. Pascale Lecoq, Coach certifiée, est (R)éveilleuse de l'être © et fondatrice de l'école de Coaching (R)éveil à Soi, elle nous invite, dans ce podcast, à mieux percevoir notre Ego pour être davantage conscient et envisager ainsi un processus constructif de transformation positive.

Qu'est-ce que l'ego (ennemi ou allié) ?

L'idée de l'ego est intégrée par tout le monde, intellectuellement et en même temps c'est un concept qui reste assez flou, difficile à repérer dans nos actes de la vie de tous les jours, comme si l'ego était invisible, imperceptible. Observer concrètement quand notre ego est présent dans notre journée, savoir quand il se manifeste, c'est compliqué, voire inaccessible. C'est souvent plus facile de le voir à l'extérieur, chez les autres que chez soi. Nous ne sommes pas conscient de la quantité de paroles, d'actions qui sont produites par notre ego au quotidien. C'est un exercice qui demande de la pratique, des outils, des repérages. Pour prendre quelques exemples, l'ego est là : Quand on est excédé par l'automobiliste qui n'avance pas assez vite à notre goût ou qui va trop vite;

quand on crie après notre enfant, le tapons pour le punir;

quand on critique notre boss ou nos collègues de travail;

quand on se plaint de notre situation ou qu'on en met plein la vue de nos réussites;

quand on se compare à nos frères et sœurs, que nous sommes jaloux ou envieux. Quand l'ego est pointé du doigt, on peut se sentir nul, mal, critiqué, dévalorisé puisque, la plupart du temps, l'ego a une connotation négative. Or l'ego est en soi et on n'a pas à le juger ou à se positionner pour ou contre, il n'est ni ennemi ni allié. L'ego fait partie de soi. Le postulat est simple : on en a tous un et il ne partira pas. Maintenant il peut être plus ou moins présent et c'est sur ce point que l'on peut agir et se questionner. ​​​

Que faire ?

Quand on a la croyance que l'ego est la partie de soi moche, mauvaise, ça ferme la porte. On est dans un processus de combat, voire d'élimination. L'éliminer le contourner a plus tendance à renforcer sa présence, puisqu'on s'oppose à la réalité qu'il est là et fait partie de nous. Donc le 1er pas serait de l'accepter, d'apprendre à le connaître pour avoir plus conscience de sa présence. Lorsqu'il se manifeste, c'est un automatisme, c'est inconscient. L'important n'est pas qu'il se soit manifesté mais plutôt qu'est-ce qui l'a poussé à se manifester ? Quand je veux avoir raison, le dernier mot dans une conversation, c'est mon ego. Alors qu'est ce qui me pousse à avoir le dernier mot ? Qu'est-ce que je cherche à défendre à tout prix en agissant ainsi ? Ainsi en le découvrant, j'avance dans ma vie et dans mon fonctionnement.

Evocation de la planche BD

" J'ai voulu créer une BD parce que ça permet d'une manière ludique, visuelle de voir le fonctionnement de son ego. L'essentiel est posé en 12 images. Je raconte l'histoire du ChaBoteur. Le chaboteur fait référence à saboteur en coaching, et en même temps c'est un mot non défini dans l'univers collectif. ça permet de sortir du cadre pré-établi, du formaté. La BD permet un déclic, elle apporte un changement de regard pour une découverte côte à côte plutôt que frontal, plus violent et moins propice à l'exploration." explique Pascale Lecoq Retrouvez la planche BD du ChatBoteur en cliquant ICI

Présentation du livre "ChaBoteur, ta face cachée"

ChaBoteur, ta face cachée - Pascale Lecoq © https://www.reveilasoi.com/ouvrages/chaboteur-ta-face-cach%C3%A9e/ Conçu comme un menu, les têtes de chapitre sont des termes culinaires : marinade, mise en bouche, bouillon, etc. Parce qu'il s'agit bien ici de se mettre à table ! Avec humour, plaisir et légèreté, les textes agissent comme des révélateurs de notre ombre et de notre lumière. Les lectures titillent, exaspèrent parfois, calment, apaisent ; quoiqu'il arrive, elles nourrissent avec délectation ! Livre-écriture, il laisse la place pour expérimenter dans l'instant : des questions sont associées au texte et aller à l'essentiel, être dans le concret .

Quels bénéfices de connaître son ego ?

Il faut bien être conscient que ce n'est pas aisé de sortir de l'ego puisque tout ramène à lui. La société nourrit l'ego par exemple avec la flatterie. On le voit dans les réseaux sociaux, la publicité avec les messages sous jacents comme : "si tu mets tel parfum, tu deviens un Dieu...". En connaissant et en acceptant son ego, on a une meilleure relation à soi et à l'autre. On peut éviter, voire stopper l'escalade puisque l'on sait que c'est juste une histoire d'ego, on le voit. On sort du drame, de la souffrance, de la peur. Donc au final, on vit mieux.

Ouverture au Bien Vivre

Voir son ego permet d'être davantage conscient, c'est là qu'il y a un processus de transformation. On s'ouvre à la voie du cœur, on peut adopter une position plus juste, ne pas faire une affaire personnelle de tout et rien. On apprend à pardonner, à s'excuser, à simplifier ses relations. Au final accepter son ego c'est aussi apprendre à s'aimer autrement, dans le fond et non plus dans le paraître. Nouveau paradigme. Concrètement, c'est un apprentissage de vivre avec son ego et l'ego des autres. On le fait par exemple en accompagnant des couples avant le mariage pour que cette nouvelle vie avec les 2 egos puisse se faire : "ok, je te vois et je t'accepte tel que tu es plutôt que pour le meilleur et pour le pire et là tu as le pire ! " et je pense qu'en confinement, c'est vraiment d'actualité.

Pascale Lecoq

Pascale Lecoq © Tous droits réservés Coach certifiée, (R)éveilleuse de l'être © et fondatrice de l'école de Coaching (R)éveil à Soi depuis 2017. Elle travaille sur l'unité de soi : aller à la rencontre de soi et de ses profondeurs, afin de se connaître et s'aimer dans sa totalité, avec toutes ses imperfections.

