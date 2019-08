L'efficacité scolaire en une seule méthode !

Etre présent au cours et étudier c'est bien mais être efficace c'est encore mieux ! Alors, on s'y met dès à présent, on adopte cette méthode pour une efficacité optimale et au besoin on fait appel à un ami, ... c'est parti.

Un tas d'idées pour booster son efficacité

- Au cours j'écoute oui mais pourquoi ? Quel est le but de l'écoute ? ... Pour comprendre.

- Comprendre est essentiel, on se questionne pour comprendre, pour retenir, on a une écoute active en ce sens opur cette fin

- Je prends des notes - on optimise sa qualité en classe en prenant des notes, par écrit ! Cela augmente considérablement l'efficacité scolaire, on est moins productif si l'on a recours à un ordi. et c'est prouvé !

- l'incompris, je le gère aujourd'hui et pas demain. Au besoin, je fais appel à un ami via les Réseaux sociaux ou autre.

- Je travaille davantage les cours plus difficiles, ceux que j'aime moins.

On évalue et identifie ce que l'on aime, ce que l'on déteste et on y colle une note d'appréciation de 1 à 5. On fait à l'identique avec les profs, on leur met une petite note d'appréciation personnelle sur notre aisance rfelationnelle avec chacun d'eux, sur l'affect, ...

En résumé :

On travaille donc les cours importants, plus difficiles et qu’on n’aime pas, tout ce qui est incompris on le gère en ce jour, on prend des notes écrites, on évalue ce que l'on aime...ou pas, on relit le cours précédent dans les matières plus difficiles, ... et surtout on se fixe des objectifs. On s'accorde des petites pauses de 5 à 6 minutes pur s'aérer, on s'hydrate bien aussi, on garde des loisirs pour se ressourcer, faire le plein de bonnes énergies, ...

Découvrez tous ces bons conseils de Jean-Pascal sur cognosco.org