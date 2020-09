La coopération, l'échange, le partage, le respect sont les valeurs essentielles d'une école qui bouge, qui se remet en question et invente de nouvelles techniques et stratégies pour que les différences des élèves ne soient non pas effacées mais deviennent au contraire un moteur pour tous !

L’école inclusive, l’école de tous les possibles est le premier documentaire belge francophone sur l’école inclusive en Belgique. Réalisé par la journaliste et chroniqueuse Matilda Ancora en collaboration avec le CEFES-IN ULB (Centre d'Etude et de Formation pour l'Education Spécialisée et Inclusive), il met en lumière les multiples facettes d’un enseignement qui gagne à être plus largement connu. La pédagogie inclusive est une méthode d’enseignement qui prône une meilleure adaptation de l’école face aux besoins de l’enfant et qui vise à un meilleur accueil des différences. Suivre le rythme de l’enfant et prendre le temps de l’écouter en constituent les maîtres mots.

Dans ce documentaire, Matilda donne la parole aux enseignants, aux parents mais aussi aux élèves de L’Autre Ecole, une école située à Auderghem qui se revendique de la pédagogie Freinet, tend vers ce type d'enseignement inclusif. Nous découvrons une école pour tous qui privilégie la coopération, le respect, l’échange, le partage et surtout la remise en question de tout un chacun.

Une équipe dynamique constituée de pédagogues travaillent avec des professionnels comme des logopèdes, des ergothérapeutes ou encore des psychologues. Une collaboration étroite grâce à laquelle l'école ne cesse de progresser. L’Autre école tend à offrir les outils nécessaires afin que tout enfant puisse se connaître et se sente en confiance pour s’émanciper. L’école devient donc un lieu important de conscientisation et de responsabilisation.

A travers ce documentaire touchant et enrichissant, la réalisatrice souhaite tout d’abord sensibiliser le public sur l’existence de ce type d’école et ensuite, donner l’impulsion à d’autres écoles et à d’autres enseignants de mettre en place des outils similaires pour faciliter la vie des enfants et des parents. Plus largement, elle interroge la notion de différence dans notre société et la place que nous lui accordons actuellement.

Le but de se documentaire est de donner envie de faire un pas vers l'autre dans toute son essence, là où il est. Ouvrir les coeurs et les yeux à la différence. Donner envie de réfléchir à l'accueil des différences à l'école mais aussi dans notre vie de tous les jours.