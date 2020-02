L'astrologie, un outil pour comprendre et connaître son développement personnel

Sylvie HONORE // Connaitre son thème de naissance ouvre les yeux sur notre identité et nous rebranche sur l’intelligence de la vie que nous parcourons. En étudiant notre thème, et en replaçant tout ce que nous sommes dans la perspective de ce que cela apporte à notre évolution personnelle, de ce que cela nous permet de ressentir et de comprendre, on se déculpabilise de tous nos errements, on accepte, on pardonne et on avance. Xavier dresse la carte de notre « ciel », à l’aide de notre signe zodiacal et de notre signe ascendant, et ainsi détermine notre personnalité et dresse notre portrait psychologique...

L'astrologie, une voie du développement personnel - La vie du bon côté - 18/02/2020 Sylvie HONORE // Connaitre son thème de naissance ouvre les yeux sur notre identité et nous rebranche sur l’intelligence de la vie que nous parcourons. En étudiant notre thème, et en replaçant tout ce que nous sommes dans la perspective de ce que cela apporte à notre évolution personnelle, de ce que cela nous permet de ressentir et de comprendre, on se déculpabilise de tous nos errements, on accepte, on pardonne et on avance. Xavier dresse la carte de notre « ciel », à l’aide de notre signe zodiacal et de notre signe ascendant, et ainsi détermine notre personnalité et dresse notre portrait psychologique...

Zodiac signs inside of horoscope circle. Astrology in the sky with many stars and moons astrology and horoscopes concept - © sarayut Thaneerat - Getty Images

Cette semaine dans La Vie du Bon côté, on tente de "mieux se connaître pour connaître sa mission de vie". Et justement l'astrologie serait une bonne manière de répondre à cette affirmation. Sylvie Honoré ainsi l'astrologue Xavier Inck, passionné d'astrologie depuis très longtemps, diplômé de l'école d'astrologie supérieur de Wierde depuis 20 ans. Pour lui, l'astrologie est plus une voie du développement personnel plutôt qu'une discipline de prédiction. L'astrologie éclaire notre tempérament, notre personnalité, nos dons et nos talents, nos images parentales, nos zones d'ombre et de lumière, nos points faibles, nos freins et nos blocages ainsi que nos clés d'évolutions. Bref, on nous rappelle constamment que le thème de notre naissance nous montre notre "carte d’identité magnétique". Bien au-delà des idées reçues, l'astrologie est un outil d'évolution et de compréhension de soi et des autres extraordinaire. Son but est de nous ouvrir à l'influence des astres sur nos vies. Elle existe bel et bien et cette connaissance peut nous aider à comprendre notre vie, notre caractère, celui des autres ainsi que les événements que nous traversons.

À quoi sert l'astrologie L'astrologie, un outil pour comprendre et connaître son développement personnel - © THEPALMER - Getty Images Xavier Inck nous explique d'abord ce qu'est l'astrologie : "À la base et pour toute personne qui s'intéresse à l'astrologie, elle doit ou devrait servir à la connaissance de soi, des autres et de son avenir". Il la compare à la météo, créée d'abord pour l'agriculture et savoir quand on pourra travailler la terre et semer. Lorsque l'on parle d'astrologie "on parle du signe solaire" ajoute-t-il. De manière générale, "le thème astral lui par contre va donner l'emplacement de chaque astre du système solaire". Il poursuit : "Quand je dis astre il y a les planètes mais aussi les luminaires, comme le soleil et la lune et pour d'autres il y a des astres qui se rajoutent à la longue. L'emplacement de chacun de ces astres dans votre carte du ciel au moment de votre naissance va donner beaucoup d'informations sur votre être". Le soleil donne ainsi l'ascendant de notre signe zodiacal. La lune revêt aussi son importance "surtout pour une femme parce que c'est l'archétype féminin et de la famille". La lune, peut tout de même être appliquée aux deux sexes et donne des caractéristiques bien précises à l'être humain en fonction de sa position lors de notre naissance. Pour Xavier Inck, la lune "va représenter tout ce qui est l'imagination, la sensibilité, c'est le filtre émotionnel, la manière dont on va capter les choses. C'est ça que la lune va influencer dans votre regard du ciel". Par exemple, si votre lune est en bélier, vous avez une sensibilité vers l'action et serez considéré(e) comme indépendant(e) et dynamique. Xavier dresse de cette manière la carte de notre "ciel", à l'aide de notre signe zodiacal et de notre signe ascendant, et détermine donc notre personnalité et dresse notre portrait psychologique.

L'astrologie c'est avant tout un dialogue L'astrologie, un outil pour comprendre et connaître son développement personnel - © Vera Kevresan / EyeEm - Getty Images/EyeEm Ce bilan nous apporte essentiellement nos caractères dominants, nos atouts cachés ou révélés. En outre, il peut aussi révéler nos faiblesses et nos affinités relationnelles ou professionnelles. Cette connaissance de soi va nous permettre de mieux gérer nos relations avec autrui tout comme nous guider dans notre vie professionnelle. Ne vous imaginez donc pas assister à une séance mystique, comme nous le montrent souvent les films, lors d'une séance avec un astrologue. Il a besoin de certaines informations concernant votre naissance, comme l'heure, même si celle-ci n'est pas primordiale. "Ce dont j'ai besoin de savoir c'est la position de tous les astres qui ont chacun un rôle et savoir où ils se trouvent dans la carte du ciel et à partir de là on peut commencer à travailler sur l'évolution personnelle" révèle-t-il. Son travail sert ainsi d'abord à la connaissance de soi-même plutôt qu'à "prédire" l'avenir. L'astrologie, "c'est déjà voir où on est" affirme-t-il. Il déplore d'ailleurs que "les clients attendent que l'astrologue devine tout". Or, le réel travail d'un astrologue ne se détermine pas de cette manière : "On a besoin de connaître la situation, c'est un dialogue. On a devant nous une carte du ciel, un thème astral et quand on a les informations de base de la vie de la personne on peut mieux adapter ce qu'on va dire sur son existence". L'astrologue peut donc plutôt "prévoir les grandes tendances" de l'avenir d'une personne selon la position des astres à sa naissance qui déterminent son caractère. Pour donner un exemple concret et qui revient souvent, si vous voulez trouver enfin l'amour après de nombreuses tentatives infructueuses, "on va analyser la position de Vénus, c'est la vie affective" déclare Xavier. Il précise à ce sujet : "Il faut voir les aspects qu'elle va recevoir: c'est la position des astres entre eux au moment de la naissance. Si la personne a toujours eu un parcours chaotique, il faut voir si la racine ne vient pas de là et elle vient toujours de là, vous pouvez être sûr !" Une fois cette racine dénichée dans l'existence du client, l'astrologue pourra passer à l'étape suivante, celle d'expliquer "pourquoi elle a un certain comportement, lui permettre de mettre le doigt sur ce point, de comprendre comment cela se traduira dans sa vie, quel est le déclencheur, quelle est la racine de ce comportement inconscient qu'elle peut avoir et qui peut lui gâcher sa vie".

Ensuite, l'accompagnement vers un thérapeute L'astrologie, un outil pour comprendre et connaître son développement personnel - © Chasing Light - Photography by J - Getty Images Ce bilan nous apporte essentiellement nos caractères dominants, nos atouts cachés ou révélés. En outre, il peut aussi révéler nos faiblesses et nos affinités relationnelles ou professionnelles. Cette connaissance de soi va nous permettre de mieux gérer nos relations avec autrui tout comme nous guider dans notre vie professionnelle. Une fois ce thème astral trouvé et expliqué, l'astrologue passera le témoin au thérapeute. C'est ce qu'affirme Xavier Inck : "Je me situe en tant qu'astrologue et pas thérapeute, je ne me permettrai jamais de faire le thérapeute avec quelqu'un". Il développe : Mon travail c'est d'éclairer un point bien précis du caractère de la personne. Le problème il est là, je vous l'explique, je vous le décris, je vais vous dire ce qui découle de ce genre de position d'astre dans une carte du ciel et on peut trouver la racine de ce problème. Cette racine peut aussi se trouver dans la vie de nos parents. En tant qu'astrologue son travail sera aussi de "parler avec la personne, de l'aiguiller pour qu'elle reconnaisse un tel problème et à partir de là je fais un passage de main vers un thérapeute". Il avoue toutefois que grâce à son action, la connaissance d'un problème par une telle personne la rassure déjà avant d'aller consulter un thérapeute.

Xavier Inck L'astrologie, un outil pour comprendre et connaître son développement personnel - © Tous droits réservés Besoin de faire le point ? Une décision importante à prendre ? Mieux se connaitre et se comprendre ? Pourquoi ne pas essayer une séance d'astrologie? Une étude de votre carte du ciel (emplacement des astres du système solaire au moment de votre naissance) peut éclairer notre chemin et nous apporter des réponses. Vous pouvez contacter Xavier Inck directement par email en écrivant à inck.xavier@gmail.com

