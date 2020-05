Julie Verkist, Art thérapeute spécialiste du son et de la voix donne le "la" en ce podcast et nous parle de ce pouvoir incommensurable et magique de la voix.

La voix, un outil magique et puissant

l'Art-Thérapie par la voix - © Flashpop - Getty Images

La voix a un pouvoir thérapeutique, c’est un outil de ressourcement, c’est un outil puissant.

La voix est à portée de tous, ce potentiel on l’a !

Un potentiel pourtant souvent inexploité, c’est un chant spontané. Ce n’est pas vraiment dans notre culture de s’adonner au chant là où d’autres ponctuent tous leurs rites de vie par cet enchantement.

Le pouvoir de la voix au niveau physique et au niveau émotionnel

La voix peut nous toucher, vraiment et intensément. Quand on chante c’est comme si l’on cherchait des réponses à nos questions. On ne cherche pas le pourquoi du comment, cela se fait spontanément et l’énergie circule. Il suffit de voir les émotions qui peuvent découler d’un chant, d’une voix.

La voix peut régler beaucoup de choses de façon rapide et efficace, c’est un moyen d’expression et de ressourcement indéniable, c’est magique.

Le pouvoir de la voix est bien réel au niveau physique, on s’oxygène plus, le chant oblige à respirer, on remet les énergies à la bonne place, on refait vivre certaines parties du corps parfois oubliées. On remet alors son corps dans une conscience plus importante.

On remet en perspective ces atouts physiques, on conscientise de manière douce.

Si on veut travailler dans un but de développement personnel, oui il importe de recourir à un coach mais la perspective est d’autonomiser la personne. On utilise le souffle, le son, les voyelles, la respiration,… des apprentissages que s’approprient les personnes par la suite.

"On augmente alors la conscience du corps".

Le pouvoir de l’intention : il importe de mettre une intention dans les sons émis. Si on veut s’apaiser on fait un chant à cette fin. Si je veux m’énergiser, des mêmes sons peuvent avoir ces différentes finalités selon les intentions.

Un cristal ou un diapason thérapeutique

Le cristal est une pierre en laquelle on peut mettre l’intention que l’on veut. On peut par exemple vouloir se nettoyer, s’énergiser,… Le cristal peut aider à lever les blocages. Le diapason lui est lesté et devient ainsi un instrument thérapeutique. Il permet de débloquer là où l’énergie ne circule pas. On aide ainsi la personne de façon globale. Pour développer notre voix, on utilise notre corps, notre caisse de résonance.

La voix est à portée de tous, c’est un outil magique et puissant de développement personnel.