L'art de rester en paix malgré les épreuves !

Connaître sa mission de vie permet de se focaliser sur notre vision, notre rêve, nos objectifs et notre but. C’est notre passion et notre détermination qui nous donneront ce moteur pour avancer. Nous pouvons contrôler nos émotions sans laisser de porte ouverte à la peur. Nous aurons toujours des personnes autour de nous qui essaieront de nous critiquer et nous faire du mal. Maxime Raux, coach, affirme que la meilleure des critiques est la remise en question, l’auto-critique.