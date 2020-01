L’arrêt du tabac 100% naturel, c'est possible !

La méthode intégrale pour arrêter de fumer (et de vapoter) - La vie du bon côté - 31/01/2020 Sylvie HONORE // Présentation du livre « La méthode intégrale pour arrêter de fumer et de vapoter » par Arnaud Lefebvre. Il a développé ces techniques pour lui-même afin de sortir de 24 ans de grand tabagisme en 2015. Il est fumeur abstinent depuis le 25 février 2016... Il accompagne des stagiaires avec un coaching gai, dynamique et entrainant. Chaque mois, des stagiaires arrêtent de fumer sans manque et sans prise de poids...