L'aromathérapie : des huiles "essentielles" au quotidien pour notre bien-être et notre santé

L'aromathérapie - La vie du bon côté - 25/11/2020 En quoi consiste l'aromathérapie ? Comment peut s’utiliser une huile essentielle et quelles sont ses propriétés principales ? Notre invitée Catherine Demaret, Biochimiste, passionnée par les Huiles Essentielles, leurs parfums et leurs pouvoirs sur notre corps et notre esprit, vous donne toutes les infos dans ce podcast.