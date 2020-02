L'amour qu'est-ce que ça fait ? "Phileas & Autobule" dit tout aux jeunes

Sylvie HONORE // Parler amour et séduction, c’est aussi évoquer le monde des jeunes, des enfants, les pré-ados qui baignent aussi dans ce monde-là, avec leur ressentis à eux, leurs émotions à eux, leurs définitions à eux à propos de l’amour, de la séduction et tout ce qui va avec...

Et les jeunes dans tout ça ? Parler Amour et Séduction, c’est aussi évoquer le monde des jeunes, des enfants, les pré-ados qui baignent aussi dans ce monde-là, avec leurs ressentis à eux, leurs émotions, leurs définitions à propos de l’amour, de la séduction et tout ce qui va avec. Philéas et Autobule est une revue philosophique qui vise à donner aux enfants des clés culturelles pour mieux comprendre le monde dans lequel ils vivent. Catherine Steffens en est la Coordinatrice et Corédactrice en chef.

Chaque numéro propose un grand thème philosophique présenté sous forme de question (Que faut-il pour être heureux ?,pourquoi on meurt ?,… ) et invite à réfléchir et à construire sa pensée au travers de rubriques diverses et variées.

L’amour, qu’est-ce que ça fait ? VBC - © Tous droits réservés La revue invite les jeunes à s’interroger sur le thème par le biais de jeux, de vignettes,… C’est un outil en soi qui pousse à la réflexion. On aime l’autre comme on aime le chocolat ? C’est quoi aimer ses parents, ses amis ? C’est différent d’être amoureux ? Philéas & Autobule invite à parler d’amour sans aborder la sexualité de façon frontale. On ouvre la réflexion sur l’homosexualité, sur un amour non partagé, sur comment déclarer sa flamme,… Avec de petites histoires, des articles et un grand côté ludique on invite l’enfant à se questionner. On aborde aussi la jalousie, le fait de ne pas être aimé(e)…

Un outil pédagogique en soi L'amour qu'est-ce que ça fait ? Phileas & Autobule inspirent les jeunes - © doodlemachine - Getty Images Pour les écoles mais pas que… Les écoles peuvent recourir à cette revue pour ouvrir le débat avec les enfants. C'est aussi et surtout un outil de partage parce que la diversité des opinions, des ressentis nourrit la discussion. Ces différents numéros édités s'adressent aux enfants de 8 à 13 ans. Le dernier traitait de ce thème "l'amour qu'est-ce que ça fait ?".

En plus d’offrir des contenus de qualité, Philéas & Autobule est également accompagné d’un dossier pédagogique prêt à l’emploi destiné aux professionnels de l’éducation (instituteurs, animateurs et travailleurs sociaux) qui leur permettra de se lancer avec confiance dans la pratique de la philosophie avec les enfants.

"Dans ce numéro consacré à l’amour, on évoque quelques questions : Qu’est-ce que l’amour, puisqu’il y a tellement de sortes d’amours différents ? Entre l’amour pour le chocolat et celui que l’on voue à ses parents, qu’est-ce qui change, puisque le mot est le même ? Est-ce la même chose d’aimer son ami∙e ou son amoureux∙se ? Est-ce possible de s’aimer et de quand même se disputer ? Est-il plus facile d’aimer quelqu’un qui nous ressemble ou quelqu’un de très différent ? L’amour est-il le même à tout âge ? Pourquoi la société craint-elle les amours moins conventionnelles ? Ces réflexions, et bien d’autres, sont au menu de ce numéro." (Philéas & Autobule)

Catherine Steffens : co-rédactrice en chef L'amour qu'est-ce que ça fait ? "Phileas & Autobule" dit tout aux jeunes - © Tous droits réservés Philéas & Autobule est une revue de philosophie avec les enfants qui paraît tous les deux mois.

Elle vise à donner aux enfants des clés culturelles pour mieux comprendre le monde dans lequel ils vivent. En plus d'offrir des contenus de qualité, Philéas & Autobule est également accompagné d'un dossier pédagogique prêt à l'emploi destiné aux professionnels de l'éducation (instituteurs, animateurs et travailleurs sociaux) qui leur permettra de se lancer avec confiance dans la pratique de la philosophie avec les enfants. Le site en un déclic ! C'est par ici.

