L'allergie aux pollens

L'arrivée des beaux jours et des températures printanières occasionne une recrudescence des allergies dues aux pollens, notamment ceux de bouleau. Il existe des moyens pour limiter les souffrances. Parlons-en avec Xavier van der Brempt, pneumologue et allergologue. Etes-vous sensible aux pollens ? Quels sont vos gestes pour limiter les irritations et les autres symptômes liés au rhume des foins ? Profitez-vous des jours plus frais ou humides pour aérer votre domicile ?