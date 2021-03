L'acupuncture et les femmes enceintes ?

Acupuncteur Général & Obstétrical, Véronique Lefebvre a tout d’abord travaillé à Paris et à Liège en Néonatologie et en Pédiatrie. Ensuite, après la naissance de ses 4 enfants, elle a étudié l’Acupuncture durant 3 ans et s’est spécialisée en Acupuncture obstétricale à Lyon. Tout ce qui concerne la naissance la passionne. La médecine chinoise peut être une aide précieuse tant pour les futures mamans que pour les papas parfois un peu oubliés. Toutefois, soigner ne peut se faire que dans le respect et dans le partage de toutes médecines confondues.

Qu’est-ce que l’acupuncture ?

L’acupuncture est une thérapie d’origine chinoise qui consiste à poser des aiguilles sur certaines parties du corps. Ainsi, selon les méridiens qui sont des trajets précis, les flux énergétiques se déplacent une fois que les aiguilles sont posées sur le corps.

L'acupuncture avant la grossesse...

L’acupuncture peut être un excellent remède pour tomber enceinte très vite. En effet, en cas d’infertilité fonctionnelle, elle peut être utilisée pour améliorer la fertilité de la femme. Elle aide ainsi à régulariser les cycles menstruels et à gérer les troubles de l’ovulation. De même, elle renforce la qualité de la glaire cervicale qui est l’élément conducteur des spermatozoïdes jusqu’à l’utérus. Elle peut ainsi agir sur la muqueuse utérine pour faire éviter l’avortement à la femme. L’acupuncture consiste à poser des aiguilles ou des bâtons d’armoises sur certaines parties du corps.

L’acupuncture pendant la grossesse et à l’accouchement

Pendant la grossesse des séances d’acupuncture peuvent aider à lutter contre les petits maux dûs à la grossesse tels que nausées, vomissements, maux de ventre, fatigue et stress entre autres. Ainsi, pour bien préparer l’accouchement, une séance d’acupuncture ou deux pendant le dernier mois de la grossesse est idéale. En effet, elle peut modifier la position de l’enfant si elle n’était pas bonne. Par ailleurs, elle peut réduire le temps de travail pour la naissance du bébé. Elle peut être faite au moment de l’accouchement pour le faciliter. Un accouchement rapide est ce que souhaite toute femme enceinte et l’acupuncture est parfaite pour l’obtenir. Lorsqu’une femme dépasse son terme de grossesse, l’acupuncture peut lui permettre d’accélérer les contractions qui favorisent le travail et la naissance du bébé.

Quels sont les bienfaits de l'acupuncture ?

Jouant le rôle de régulateur entre les énergies internes et les énergies externes, l’acupuncture est généralement efficace sur les petits maux, sur les troubles fonctionnels, sur les hémorroïdes, la désintoxication tabagique, etc. L’acupuncture procure détente et bien-être à la femme enceinte. Elle stimule la montée de lait et facilite le travail lors de l’accouchement. La femme enceinte obtient une relaxation après une séance d’acupuncture. Ainsi, l’acupuncture est actuellement pratiquée par les médecins et par les sages-femmes au moment de l’accouchement. Elles sont aujourd’hui conscientes de l’effet qu’elle a sur les femmes qui doivent accoucher.

