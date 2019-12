L'accumulation d'objets peut-elle vous nuire ?

Les TAC... Une pathologie non consciente

L'accumulation d'objets peut-elle nuire ? - © Denis Torkhov - Getty Images/iStockphoto

Chez soi, on accumule des choses à gauche, à droite, on procrastine un peu mais vient un moment où l'accumulation peut être le reflet d'une pathologie. On ne la conscientise pas forcement. Il est des comportements qui sont en jeu et qui se chachent derrière ce type de comportement. On accumlule dans un garage, dans un grenier, on investit les lieux de vie même, ... La dite "fainéantise" n'est plus la raison de cette situation, le mal est bien plus profond et non conscient.