L'accompagnement des enfants à Haut Potentiel pour mieux les comprendre et les aider efficacement

Si, au fil de leur parcours, certains hauts potentiels rencontrent peu de problèmes majeurs, d'autres, par contre, souffrent de difficultés professionnelles, d'apprentissage ou d'intégration. Tenter de comprendre le haut potentiel, c’est bien, mais l'accompagner correctement, c’est mieux. Voilà ce que propose le livre de Carine Doutreloux : Parcours HP. Mieux comprendre pour mieux accompagner le haut potentiel. Avez-vous des outils pour accompagner un enfant HP ? Comment démystifier les idées préconçues sur le HP et choisir le bon parcours ? Un podcast en compagnie de Carine Doutreloux, Formatrice, Coach et Consultante HP, et Sylvie Honoré.

Etre HP, qu'est-ce que c'est ?

Les HP, ce sont des individus dotés d’un mode de fonctionnement particulier de leur intelligence. Leur pensée s’organise à partir d’intuitions et la compréhension se développe dans l’analogie et la métaphore. Ils ont des capacités de traitement de l’information qui sont différentes et plus rapides que la moyenne. Les émotions sont toujours présentes et l’affectivité tient une grande place dans leur relation au monde. Ils peuvent développer beaucoup d’empathie. Et c’est avec empathie que nous pouvons les aborder le mieux. Si leurs besoins spécifiques ne sont pas pris en compte, leur adaptation scolaire ou professionnelle peut être difficile. Ils peuvent éprouver des difficultés à comprendre les consignes qu'ils prennent souvent au sens littéral. L'ennui peut très vite s'installer. Trouver des amis qui les apprécient s'avère problématique. Des troubles, comme par exemple les troubles de l'apprentissage (Dyslexie, dyscalculie, dysgraphie, dysorthographie, ...) ainsi que des troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyoperactivité ne leur sont pas épargnés. Il est donc très important de pouvoir cerner cette specificité dès leur plus jeune âge, afin de mettre des mots sur des maux et de trouver des solutions.

Doué, surdoué, précoce…

Le terme "surdoué" a été remplacé en France par celui d'enfant intellectuellement précoce (EIP). Mais le mot "précoce", signifiant qu'un enfant est en avance sur son âge, fausse totalement la compréhension de cette forme particulière de potentiel intellectuel, en induisant l'idée d'un décalage qui sera rattrapé à la fin du développement. S'il existe des enfants qui ne sont que précoces (et non surdoués), ce n'est jamais le cas chez les surdoués : lorsqu'un enfant surdoué de 10 ans a 4 ans d'avance sur son âge chronologique, il pense dans un système spécifique à sa forme d'intelligence, selon un fonctionnement et un mode de pensée différents de ceux d'un enfant de 14 ans. La Belgique a choisi de les appeler enfants à haut potentiel (EHP). Tempérant les susceptibilités des consciences collectives, ce terme pose un regard positif sur l'avenir de ces enfants, non seulement sur le plan intellectuel, mais aussi dans leur développement personnel, affectif et social. De plus, il induit la notion de " possible ", même lorsque l'enfant est détecté tardivement. Au-delà des réticences idéologiques, au-delà du vocable utilisé, c'est surtout la différence qui est essentielle pour comprendre et guider l'enfant à haut potentiel.

Comment savoir si mon enfant est HP ?

Les HP présentent des particularités du développement qui sont différentes des autres enfants. Ils ont aussi des façons particulières de traiter l'information. L’épanouissement du haut potentiel passe tout d’abord par une meilleure connaissance des spécificités s'y afférent. Laissons aux professionnels le soin de rendre un bilan différentiel riche en informations et pistes de suivi.

Quelles sont les particularités de DEVELOPPEMENT d'un HP ?

Les HP parlent souvent avant de marcher. Ils s’expriment fort bien pour leur âge. Ils ont beaucoup d’empathie et sentent ce que les autres ressentent comme s’ils avaient des antennes qui les prévenaient des moindres émotions d’autrui. Plus tard, cette "hypersensibilité", qui donne une fausse impression d’immaturité affective, n’est que la conséquence du fonctionnement intuitif d’un enfant qui perçoit rapidement les états d’âme de son entourage, elle pourra se retourner contre eux et les conduire à des excès d’émotions. Un HP montre un grand intérêt et une curiosité à tout instant : l’aisance dans son langage va logiquement s’accompagner d’un intérêt prématuré pour l’environnement, avec un questionnement incessant et toujours pertinent. L’association de l’avance verbale et de l’empathie crée une situation idéale pour développer une forme d’humour qui achève de fasciner l’entourage et ceci le suivra toute sa vie. L’humour restera aussi un des moyens de communication pour entrer en contact avec eux, surtout quand ça va mal. L’accès à la lecture est généralement accéléré ; dans son désir de tout vouloir maîtriser, l’enfant recherche très vite à comprendre les règles, en apprenant souvent seul, à l’aide de jeux, en décryptant les publicités ou les gros titres des journaux.Sur le plan social, il est spontanément attiré par des camarades plus âgés, voir adultes. Dans le même sens, il préfère les jeux compliqués, et délaisse ceux de son âge.

Quelles sont les particularités du TRAITEMENT DE L'INFORMATION ?

Les HP présentent une organisation cognitive spécifique, ils ont des procédures de raisonnement très différentes des autres enfants et montrent de réelles singularités dans l’activation des ressources attentionnelles. L’hyper lucidité qu’ils ont sur le monde, leur capacité à repérer les failles et les limites des gens qui les entourent et leur grande capacité d’empathie ne permet pas de douter qu’ils ont la même lucidité vis à vis d’eux-mêmes ainsi que cette capacité à connaître leurs propres limites. Un enfant surdoué qui semble avoir pris la grosse tête va mal ; il met un masque pour s'isoler et protéger sa très grande vulnérabilité.

Quels sont les signes indiquant qu’un enfant HP ne développe pas son potentiel ?

Il ne termine ou ne fait pas du tout son travail scolaire Il est désorganisé Il se désintéresse de l’école Il cherche des excuses ou blâme les autres pour ses problèmes Il a une vie sociale effrénée ou, au contraire, s’isole Il a des résultats scolaires qui dégringolent Comment agir en tant que parents ? Certains enfants traversent ces périodes, d’autres continuent ce type de comportement tout au long de leur vie. Si le comportement perdure plus d’une année scolaire, il est primordial de se faire aider par des professionnels pour sortir de cette spirale négative. Il est évident qu’il est préférable d’identifier cette situation le plus tôt possible. Quelles sont les pistes d’action pour les enseignants ? La mise en place d’une pédagogie adaptée est moins importante que la mise en place d’une relation adaptée. A partir du moment où le système éducatif peut prendre en compte les particularités des jeunes à haut potentiel et peut comprendre leurs besoins spécifiques ; à partir du moment où l’enseignant peut entendre et comprendre cela sans qu’il se sente menacé dans sa place d’enseignant par la différence, alors il n’est pas forcément utile de penser à de grandes mesures pédagogiques, mais il faut accepter la différence pour ce qu’elle est et pouvoir faire en sorte que ces jeunes réussissent aussi à l’école.

Livre : Parcours HP, mieux comprendre pour mieux accompagner le haut potentiel

Parcours HP, mieux comprendre pour mieux accompagner le haut potentiel © Tous droits réservés Parcours HP, mieux comprendre pour mieux accompagner le haut potentiel est un livre pour les parents et les spécialistes de l'éducation qui souhaitent comprendre ce qui se cache derrière l'expression "enfant à haut potentiel". Qu'est-ce qu'un enfant HP ? Comment ce haut potentiel affecte-t-il le quotidien de l'enfant, de l'adolescent, de l'adulte ? Le quotient intellectuel total n'est pas le seul indicateur pour déterminer si un enfant est à Haut Potentiel. Quels tests sont nécessaires pour parvenir à cette conclusion ? Quels aménagements peuvent faciliter la vie du haut potentiel et de son entourage, tant à la maison qu'à l'école ? Cet ouvrage fournit des outils pour pouvoir cerner cette spécifité, mettre des mots sur les maux des personnes à haut potentiel et trouver des pistes de solutions pour les accompagner au quotidien et leur permettre de faire rayonner ce potentiel.

EHP Belgique : l'ASBL pour l'épanouissement des enfants, ados et adultes à haut potentiel

Carine Doutreloux est présidente de l’asbl EHP-Belgique. Chez EHP-Belgique, nous pensons qu'un monde meilleur est un monde où toutes les différences enrichissent la vie de tous et où chacun peut trouver son équilibre et s'épanouir à sa vitesse et à sa manière. Pour les personnes à haut potentiel, ce cheminement, ce parcours de vie n'est pas toujours facile. D’une part, défendre la qualité de vie des personnes à haut potentiel, de manière totalement apolitique et, d'autre part, pour informer, former et accompagner toutes les personnes et organismes qui souhaitent en savoir beaucoup plus sur les spécificités et les besoins des enfants, des adolescents et des adultes à haut potentiel. Comprendre pour mieux identifier, réagir et accompagner sont les maîtres mots de l'ASBL EHP-Belgique. La mobilisation de l'équipe de bénévoles se veut citoyenne avant tout. EHP-Belgique vous propose aussi à tout HP ou accompagnant une écoute bienveillante, des informations pertinentes, des formations spécifiques à destination des parents, des jeunes et des adultes HP, des enseignants, des psychologues, … ainsi que des rencontres en famille ou entre HP. Nos activités s'inscrivent dans une volonté de développer à travers EHP-Belgique un réseau d'entraide entre personnes à haut potentiel et leurs entourages ainsi qu'un réseau de partage de bonnes pratiques entre professionnels.

Qui est Carine Doutreloux ?

Coach et Accompagnatrice pour personnes à Haut Potentiel Carine Doutreloux est Co-Fondatrice de EHP-Belgique depuis 14 ans, coach scolaire et auteure de "Parcours HP. Mieux comprendre pour mieux accompagner le haut potentiel", Carine Doutreloux aide les jeunes et adultes à haut potentiel, avec ou sans trouble(s) associé(s), à se comprendre, à développer des relations saines avec les autres et à trouver leur place dans un monde en mutation. Formatrice et conseillère, elle aide aussi les acteurs de terrain et les organisations à devenir " EHP-Friendly ". Riche de son parcours international en gestion de projets dans les secteurs de la formation et de l'emploi, elle offre un éclairage multidimensionnel sur le haut potentiel et un espace d'échange et d'apaisement aux parents et aux enseignants à bout de souffle. Carine est une femme HP multi-casquettes, maman de 3 jeunes adultes extra-ordinaires qui a commencé sa carrière dans les ressources humaines comme chasseuse de têtes. Elle bifurque vers la gestion et le développement de projets européens allant des conditions de l'enfant hospitalisé au bien-être en entreprise pour terminer dans la coordination de projets de coopération technique sur l'emploi et la formation professionnelle en Europe et en Afrique. Les difficultés scolaires de son fils la replonge dans le monde de l'enseignement et la relecture du mode de fonctionnement " HP " ainsi que des besoins spécifiques que ce profil encore méconnu entraîne auprès des enfants, des ados et des adultes concernés. Elle suit de nombreuses formations en France, en Belgique et aux Pays-Bas dans les domaines tels que le coaching scolaire, les intelligences multiples, le brain gym, la pleine conscience et l'accompagnement des jeunes et des adultes à haut potentiel. Elle est active depuis plus de 15 ans au sein de l'ASBL EHP-Belgique, d'abord comme bénévole auprès des parents puis comme formatrice et coach spécialisée HP. En 2017, riche de tout ce qu'elle a vécu à titre privé et professionnel, elle publie son premier livre " Parcours HP. Mieux comprendre pour mieux accompagner le haut potentiel " aux Editions Erasme. En parallèle, elle décide de repenser sa carrière. A côté de la gestion de projets en emploi et développement économique, elle met son expertise de terrain et son éclairage multidimensionnel au service des parents à bout de souffle, des jeunes en difficultés d'apprentissage, des adultes HP en recherche d'épanouissement et des acteurs de terrain (écoles et entrerpises) qui souhaitent devenir "EHP-Friendly. Aujourd'hui, elle anime deux classes pour HP dans un établissement scolaire à Bruxelles, entame sa dernière année de formation en graphothérapie, continue l'écriture de son deuxième livre et développe ses formations à destination des professionnels de l'enseignement et de la santé. Vous pouvez contacter Carine Doutreloux par Email : carine.doutreloux@ehpbelgique.org Et pour plus d'informations rendez-vous sur le Site EHP-Belgique et/ou sur Facebook

