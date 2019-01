Jouer c’est important !

En jouant, l’enfant structure sa pensée et acquiert des capacités importantes pour les apprentissages scolaires. Pour les bébés et les enfants, le jeu s’apparente à la découverte du monde. Il est propice aux échanges entre pairs. Il favorise le lien entre enfant et parents. Voyons avec Nathalie Vancraeynest à quels jeux jouer et à quel âge ? Que penser d’un enfant qui n’aime pas jouer seul ? Est-ce une bonne idée de jouer à l’extérieur ? Comment appréhender les jeux vidéo ?