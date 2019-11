Je n'arrive pas à tomber enceinte !

Le livre qui tord le cou aux phrases toutes faites sur la fertilité et vous aide à vivre sereinement vos essais bébé. Ecoutez le podcast, vous allez adorer !

"T’inquiètes, vous allez bien finir par y arriver"

Mia Fievez est thérapeute spécialisée en fertilité, créatrice de Positive Mind Attitude et de la Méthode I’am. Mais avant d’en arriver elle a aussi connu le parcours du combattant : il lui a fallut plus de 4 longues années avant de connaître les joies de la maternité. Aujourd’hui, un merveilleux petit garçon est venu illuminer sa vie, grâce à la PMA (fécondation in vitro) et grâce à sa persévérance.

Fin 2012, elle avais touché le fond. Après plus de 4 ans d’essai et une prise en charge médicale, le résultat de la fécondation in vitro tant attendue s’est avéré négatif. Tout mon monde s’est effondré avec cette nouvelle. Bien sûr, elle se disait qu'elle avait besoin d’un peu de temps pour digérer la nouvelle. Pourtant les jours et les semaines passaient sans apercevoir le moindre signe d’amélioration. Bien au contraire. Plus rien n’allait. Bien sûr, il lui fallait aussi et surtout encaisser les remarques maladroites de son entourage. C’est comme si tout le monde était formé pour répéter ces mêmes phrases en boucle si un jour ils étaient amenés à rencontrer un couple infertile !

Elle a pris conscience qu'elle était la seule à pouvoir se sortir de ses pensées négatives. C’est alors qu'elle a suivi une formation en développement personnel. Elle y a rencontré des personnes formidables. A partir de là, elle pouvait choisir d’écrire la suite du prochain chapitre de sa vie.