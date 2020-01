C’est un livre qui vise à répondre, de manière simple, pratique et concise, aux questions qui surgissent dans le cadre d’une rupture et ce, tant sur le plan psychologique que juridique.

C'est un livre à propos de la séparation que Sylvie Honoré nous présente dans le podcast d'aujourd'hui : Je me sépare : Que faire ? chez Edipro . Elle reçoit l'auteure, Stéphanie Degrave, qui est avocate et médiatrice familiale.

Je me sépare, que faire ? - La vie du bon côté - 17/01/2020 Sylvie HONORE // Je me sépare, que faire ? Que l'on prenne la décision de la séparation ou qu'elle nous soit imposée, la rupture du couple fait naître une multitude de questions.

Si l'un veut une pomme et l'autre une poire, la procédure judiciaire classique va opter pour une compote avec plus ou moins de pommes et de poires. Avec ces procédures alternatives, chacun aura une fraise

Comment leur annoncer la séparation ?

Il est important d’informer les enfants que lorsque les parents sont vraiment certains de leur décision. On conseille aux parents de bien préparer ce moment et de veiller, dans la mesure du possible, à en parler à tous les enfants en même temps, quel que soit leur âge, afin d’éviter qu’un enfant ait l’impression de porter pendant quelques jours un secret par rapport à ses frères et sœurs.

L’annonce doit être faite et préparée à deux, même si c’est difficile d’agir ensemble, c’est important, car les enfants s’en souviendront toujours.

Il n’est pas nécessaire de tout expliquer aux enfants.

Comme il est difficile d’expliquer pourquoi on tombe amoureux, il est compliqué d’expliquer aux enfants les raisons pour lesquelles les parents ne sont plus amoureux et se séparent. Ce qu’il faut surtout, c’est éviter de victimiser l’un et de culpabiliser l’autre.

Il ne faudrait jamais dire à un enfant qu’on se sépare " pour son bien " car chez l’enfant, cela induit une responsabilité indirecte, lui qui a déjà tendance à se responsabiliser.

Il convient aussi de leur dire ce qui se passera après, concrètement, de les rassurer, de leur dire qu’ils ne sont pas responsables de ce qui arrive car l’enfant a tendance à se culpabiliser par rapport à ça.