"Je lance ma boîte" – La showférence de Davy Courteaux

Evoquons l’entrepreneuriat et les phases à suivre avant de passer devant le notaire. Vous êtes-vous lancé récemment ? Quel a été votre parcours dans le domaine de l’entrepreneuriat ? Quelles sont les fausses idées qui circulent ? Comment rendre l’entrepreneuriat accessible à la classe moyenne et aux milieux plus populaires ? Expliquez-nous qu’à côté du fait d’avoir de l’énergie et un projet, il faut rassembler et constituer une équipe, prendre un associé… ou pas… !