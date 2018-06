"Je fais le plein d'énergie" : le livre d’Alia Cardyn

Apprenez à découvrir votre mode d’emploi unique et comprendre ce qui vous donne de l’énergie. Comment gagner en vitalité en se respectant et en donnant du sens à ce que l’on fait ? Comment s’écouter et reconnaître ce qui nous coûte le plus d’énergie ? On sait tous qu’une même journée sera vécue de façon radicalement différente si on est plus ou moins en forme. Sachez tirer profit de vos points forts ou faibles pour évaluer votre degré d’énergie !