On ouvre sa porte – on tend la main !

L’habitat groupé… Une philosophie de vie

"Jangada" ... Une maison incroyable et solidaire - © PeopleImages - Getty Images

"Tout a commencé autour d’une table, on s’y est mis… On a mis en place différents réseaux et Yangada est né 14 ans plus tard… Les premiers résidents sont arrivés il y a deux ans" (Murielle Decarpenterie)

Les résidents ont de 6 mois à 77 ans – tous les statuts s’y croisent – toutes les situations professionnelles – tous les parcours de vie. En cette pluralité "réside" toute la riche du projet.

Une philosophie de vie

L’habitat groupé c’est un lieu de vie où habitent plusieurs entités ; des familles, des personnes et où l’on trouve des espaces privatifs ainsi que des espaces collectifs. L’habitat groupé est caractérisé par l’auto-gestion et par le volontarisme, c’est-à-dire la volonté de vivre de manière collective.

Ce type d’habitat favorise l’épanouissement de la vie sociale sans altérer l’épanouissement de l’individu.

L’habitat groupé invite à la convivialité et se construit souvent autour d’un projet commun : le renforcement de la cohésion sociale, le développement culturel, la diminution de l’empreinte écologique, la mixité, la mutualisation des ressources, la sauvegarde du patrimoine, les activités d’économie sociale,…

Une philosophie de vie, une philosophie de partage, de rencontres et de solidarité. C’est aussi une réelle source d’inspiration pour bien des citoyens d’ici ou d’ailleurs.