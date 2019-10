J'initie mon enfant au yoga ! - © Tous droits réservés

Dans un monde où tout semble aller de plus en plus vite, votre enfant a-t-il l'occasion de s'arrêter et de jouer, de se recentrer et de ne rien faire ? Vous rêvez de lui offrir des espaces-temps propices au retour à soi et à la simplicité d'être ? Le yoga est la pratique idéale pour l'aider à se retrouver et à grandir sereinement. A travers une approche profondément humaine et des postures faciles à réaliser, vous pouvez l'accompagner dans la découverte du yoga.

Cet ouvrage présente la philosophie du yoga de manière accessible et vous interpelle sur l'attitude que vous souhaitez privilégier dons votre lien à l'enfant. Il contient 48 postures, des jeux et des exercices ludiques. Vous découvrirez également des pratiques originales à mettre en place tout au long de la journée, au gré des changements de rythme et des besoins de l'enfant. A la maison : installez un rituel de départ à l'école, prenez un temps de pratique avant de faire les devoirs ou d'aller au lit.

A l'école : des postures de yoga seront une excellente transition entre les apprentissages ou un temps bienvenu de repos après le déjeuner !