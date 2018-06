"J'ai rien à me mettre 2.0" - Le livre de Martine Inack-Thieulin

Martine Inack-Thieulin s’adresse aux femmes qui souhaitent que leur image reflète ce qu’elles sont et ont d’unique. Toutes nous rêvons de savoir, avec certitude, que ce que nous allons porter nous ira comme un gant. Comment créer votre propre style vestimentaire ? Un style bien à vous qui révèle votre féminité et met en avant vos atouts, quelle que soit votre morphologie, votre âge ou votre poids ! Vous gagnerez en confiance et aurez plus d’impact sur votre entourage.