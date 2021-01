Immersion totale dans la violente réalité de la mendicité

Et si elle a décidé de se lancer ce défi qu’elle a pourtant failli abandonner en cours de route comme elle l’explique dans son livre, c’est parce qu’elle a un jour croisé le regard d’une mendiante à Bruxelles auquel elle ne peut s’empêcher de penser. " C’était à un feu rouge. Des mendiants on en croise souvent, on n’y prête pas toujours attention, soyons honnêtes. Mais cette femme-là, j’ai voulu connaître son histoire. Malheureusement, je ne l’ai plus jamais revue. Mais j’ai été marquée par cet instant. Une part de culpabilité a sans doute joué aussi dans mon projet. "

Fatiha Saïdi n'oubliera jamais cette semaine passée dans la rue. Aurait-elle pu se retrouver réellement dans cette situation un jour ? L’ancienne sénatrice ne l’exclut pas. Personne n'est à l'abri, et c'est ce qu'elle a vraiment compris avec le temps. Plus que jamais avec cette période difficile de crise économique que nous vivons face à la situation sanitaire.

Des vieux vêtements plus très propres, des ballerines à la semelle trouée, une veste informe... Fatiha Saïdi s'est habillée discrètement et a enfoncé un bonnet sur sa tête pour se glisser une semaine dans la peau d’une mendiante. Une épreuve de sept jours que Fatiha Saidi, ancienne sénatrice et échevine, raconte dans son livre.

Dans la peau d'une femme mendiante © Tous droits réservés

Ce livre, de Fatiha Saidi " Dans la peau d’une femme mendiante " aux éditions La Boîte à Pandore, qui raconte cette histoire incroyable, va au-delà du récit et trace les contours d'un monde dans lequel évoluent de nombreux hommes et de plus en plus de femmes, dans toutes les villes de notre pays.

Ce matin-là, elle a pris des vieux vêtements plus très propres, des ballerines à la semelle trouée, une veste informe. Elle s’est habillée discrètement et a enfoncé un bonnet sur sa tête, a pris un gobelet et sa pancarte et s’est assise seule contre un mur.

Elle a commencé à mendier dans nos rues.

Elle, c’est Fatiha Saidi. Dans ce livre, elle raconte ce que signifie l’invisibilité, la disparition aux yeux du monde, la chute à terre, dans tous les sens du terme.

Au-delà d’une expérience hors norme qui l’a bouleversée et qu’elle relate avec respect pour celles et ceux qui hantent nos rues, Fatiha Saidi nous prend par la main, nous invite à poser un regard sur un monde que nous croisons sans le voir.

Sans jugement de valeur et sans moralisme, son ouvrage nous bouscule et nous incite à la réflexion sur le phénomène de la grande pauvreté.

Bouleversant et terriblement humain, ce récit est un coup dans le ventre. On y entend murmurer " s’il vous plaît, une petite pièce ".