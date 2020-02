Mieux comprendre les médecines alternatives... Ce sont les nouvelles bulles Bien-Etre et Santé que Sylvie Honoré vous invite à découvrir dans les prochains Podcasts La vie du bon côté, et ce ne sera pas sans surprises ! Des experts forts de leurs expériences si singulières enrichiront subtilement ces contenus qui nous mettront en toute belle énergie.

Le Bien-Etre... autrement !

Ils subliment les médecines alternatives du bon côté - © Tous droits réservés Ils subliment les médecines alternatives du bon côté - © Tous droits réservés Ils subliment les médecines alternatives du bon côté - © Tous droits réservés

5 podcasts viendront nourrir la thématique sur les médecines alternatives du bon côté :

Podcast 1: on commence fort en ouvrant une fenêtre sur son art, sur son don, sur son monde de l'intouchable,... sur le "chamanisme"! C'est Ludovic Boucart; chaman urbain, guérisseur, conseiller holistique en évolution personnelle et d'entreprise et géobiologiste qui nous initiera à ce versant de la vie, à ce pôle d'énergie au service du Bien-être et de la santé avec des mots simples et proches du commun des mortels.

Podcast 2: Ronald Isaac nous parlera de la Méditation Pleine Conscience. Un concept qui fait son chemin, qui s'ancre de plus en plus en nos esprits et en nos vies. En tant qu'accompagnateur de cette pratique, Ronald Isaac nuancera les jalons de cette méditation pleine conscience. Revenir à l’essentiel, s’accorder un moment privilégié pour soi et être plus présent à sa vie... C'est sur cette belle énergie bien-être que l'on se posera mardi.

Podcast 3 : autre versant santé et bien-être au menu du jour : le Reiki ! Salvatore Rindone, Coach, Formateur en développement personnel, Maître enseignant Reiki Usui nous aidera à manifester une meilleure santé, à reprendre soin de notre corps physique et de notre vie. Il y a l’écoute, le toucher qui répare et qui apporte des solutions aux problématiques ... Parce qu' actuellement, nos corps ne sont que trop vidés ou coupés de leur énergie !

Podcast 4: autre énergie bienfaisante : celle de la lithothérapie - à savoir le soin par les pierres et les cristaux. C'est Serge Deloos, pratiquant de la lithothérapie bioénergétique - qui nous parlera de ces énergies de l'invisible, de cet aura d'énergie bel et bien réel. Les minéraux ont une énergie forte avec des caractéristiques très marquées en fonction de leur composition et cristallisation, une énergie subtile et stable qui est utilisée en lithothérapie pour influencer notre corps subtil et obtenir des améliorations de notre état d’être.