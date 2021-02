Il était une fois une histoire qui faisait du bien...

Et si le monde imaginaire était une piste à explorer pour aller mieux? C'est ce que Lise Larbalestrier propose dans ses sophro-contes, des histoires pour petits et grands. Un podcast rempli de poésie avec Sophie Honoré.

Il s'agit d'un outil thérapeutique qui permet de contacter directement l’inconscient de l’enfant ou de l’adulte qui l’entend ou le lit. Ils sont à utiliser au quotidien; ils offrent en effet des moments de qualité qui permettent d'aider à développer la créativité mais aussi à grandir sereinement, la sophrologie étant un moyen de concilier le corps et l'esprit.

Initialement prévus pour améliorer les relations parents-enfants en renouant avec le rite de l’histoire du soir, ces contes sont devenus de vrais outils pédagogiques. Lise Larbalestrier est aujourd'hui sollicitée par les écoles qui voient dans ses histoires un support utile au dialogue. "Melle Séraphine" aborde de nombreuses thématiques (la peur du dentiste, le changement d'école…) qui permettent à l'enfant de s'identifier et de dédramatiser sa situation puisque d'autres la vivent aussi. Chaque carnet dispose d'un mode d’emploi ( explication sur la sophrologie et le conte) ainsi que de quelques pages vierges pour permettre à l'aidant de prendre des notes au cours de la lecture.

© Lise Larbalestrier

Lise Larbalestrier est une sophrologue belge. Coutumière des remèdes naturels et des médecines douces depuis sa plus tendre enfance, elle a mis au point des méthodes pour stimuler l'inconscient et l'imaginaire. Les sophro-contes en sont une.

Pour en savoir plus:

www.melleseraphine.net