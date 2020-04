Hypnose et relaxation contre le stress du confinement

Sylvie HONORE // Prendre la vie du bon côté chez soi, c’est aussi se mettre en mode Relaxation, apprendre à se relaxer. Catherine Paquet, psychothérapeute, ayant suspendu ses consultations afin de respecter les consignes sanitaires, essaye dès lors d'aider à distance, et propose, via Youtube, des séances d'hypnose / relaxation en vue d'impacter positivement le moral des personnes qui parfois vivent extrêmement mal le confinement.

Restez chez vous ! Ce sont les maîtres mots que l’on entend depuis le mois de mars. Les Belges sont confinés chez eux et le confinement, parti pour s’installer dans la durée, n’est pas toujours facile à vivre. Il peut générer du stress, de l’anxiété, des angoisses… Catherine Paquet, Psychothérapeute à Gembloux, ayant suspendu ses consultations afin de respecter les consignes sanitaires essaye dès lors d'aider à distance, et propose, via youtube, des séances d'hypnose / relaxation en vue d'impacter positivement le moral des personnes qui parfois vivent extrêmement mal le confinement.

Être confiné chez soi, seul ou avec sa famille et vivre 24 heures sur 24 tous ensemble, il faut bien l’admettre, ce n’est pas tous les jours facile.

Alors, on prend sur soi, on essaie de ne pas craquer. Mais de temps en temps, il peut arriver que l’on ait un coup de stress, une bouffée d’anxiété. Que faire, puisque les sorties médicales ne sont autorisées qu’en cas d’urgence ? Pourquoi ne pas s’offrir une séance d’hypnose et de relaxation gratuite ?

Trouver des ressources en nous pour résoudre nos problèmes

En cette période d’épidémie angoissante où l’on craint pour notre santé et celle de nos proches, une séance d’hypnose permet à chacun d’aller puiser dans son inconscient la ressource nécessaire pour combattre son stress, sa fatigue émotionnelle, son anxiété. Prendre la vie du bon côté chez soi, c’est aussi se mettre en mode "relaxation", apprendre à se relaxer. La relaxation thérapeutique est un outil destiné à reprendre le contrôle de nos émotions, les apaiser, et nous rendre plus sereins en vue de les gérer le plus justement possible.

Catherine Paquet

Catherine Paquet, psychothérapeute © https://www.facebook.com/psygembloux/ Catherine Paquet est psychothérapeute à Gembloux. "On sait que la panique, la détresse ou encore le repli sur soi engendrent des comportements humains qui peuvent avoir des conséquences négatives sur la société". Elle invite par le biais de ses audios à se recentrer et adopter un nouveau regard sur les problématiques rencontrées. Elle ne se pose pas en moralisatrice, elle essaye simplement, à son échelle, de permettre aux personnes qui vivent mal la situation de retrouver de la confiance et un certain bien-être, ceci afin de diminuer les effets néfastes sur le comportement humain que cette situation de confinement peut engendrer. Catherine propose des séances gratuites sur Facebook et sur youtube. A tester pour améliorer son bien-être.... Vous pouvez également consulter son site Catherine PAQUET Psychothérapeute Gembloux

Chaque jour, prenez la vie du bon côté !

