"Histoires de Papas", le livre de Pascal Van Hoorne

Devenir papa est une véritable révolution ! Le sujet est souvent porté par des mères et peu par des pères… Et pourtant, les papas sont de plus en plus investis et multiplient les initiatives. Les papas ont juste besoin d’être aidés, d’oser faire sauter des verrous et de vivre cette paternité de manière heureuse, sereine et positive. Pascal Van Hoorne, papa de jumeaux, a rencontré des pères qui font différemment et qui tentent des approches en toute humilité et créativité !

Pascal Van Hoorne a fondé le blog www.histoiresdepapas.com