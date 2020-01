Grillez votre envie de fumer grâce à la sophrologie

Sylvie HONORE // Plusieurs méthodes existent pour aider à se passer du tabac : le substitut nicotinique ou gestuel (fausse cigarette, patchs, gommes, etc.) ou les méthodes alternatives comme l’acupuncture ou la sophrologie. Méthode thérapeutique alternative, la sophrologie repose sur la conscience de soi et le principe d’harmonie entre le corps et l’esprit.

Stopper le tabac grâce à la sophrologie - La vie du bon côté - 28/01/2020 Sylvie HONORE // Plusieurs méthodes existent pour aider à se passer du tabac : le substitut nicotinique ou gestuel (fausse cigarette, patchs, gommes, etc.) ou les méthodes alternatives comme l’acupuncture ou la sophrologie. Méthode thérapeutique alternative, la sophrologie repose sur la conscience de soi et le principe d’harmonie entre le corps et l’esprit.

Arrêter de fumer grâce à la sophrologie, oui c’est possible et on en parle avec Marie Rodriguez Lopez ; sophrologue et formatrice en sophrologie. Plusieurs méthodes existent en effet pour aider à franchir cette étape et à se passer du tabac : le substitut nicotinique ou gestuel (fausse cigarette, patchs, gommes, etc.) ou les méthodes alternatives comme l’acupuncture ou la sophrologie. Méthode thérapeutique alternative, la sophrologie repose sur la conscience de soi et le principe d’harmonie entre le corps et l’esprit. Elle permet de se tourner vers soi, d’apprendre à prendre conscience de son corps par des techniques simples comme la respiration, la relaxation, l’attitude positive et la visualisation. La sophrologie est utilisée pour un mieux-Etre global ou pour dénouer certaines problématiques en particulier comme ici le sevrage au tabac.

Des chiffres, un constat. VBC 28/01 - © Tous droits réservés VBC 28/01 - © Tous droits réservés VBC 28/01 - © Tous droits réservés Il est prouvé que la sophrologie peut aider des fumeurs/ex-fumeurs. Une méthode qui a déjà bien fait ses preuves en raison des résultats très positifs. Il faut savoir que 23% de la population belge est fumeuse et 2/3 voudrait en finir avec la cigarette. La sophrologie permet de gérer le stress, l’anxiété,… C’est un réel soutien, une aide AVANT, PENDANT et APRES le sevrage.

A la source : la MOTIVATION ! VBC 28/01 - © SDI Productions - Getty Images Tout part de là… de la motivation, elle est primordiale pour arrêter de fumer. Aîe, vous êtes un peu perplexe sur cette question là, vous avez envie mais en même temps.... Pas de souci, là aussi la sophrologie peut vous aider à activer cet état de motivation par des méthodes. Souvent les personnes ont déjà tenté d’arrêter de fumer mais... sans succès. Il est des peurs sous-jacentes et il importe de les détecter, de les lister, d’y prêter un réel intérêt. Les motivations réelles… Quelles sont les motivations de la personne qui souhaite arrêter de fumer ? Est-ce pour des raisons financières ? pour la santé ? pour l’odeur, le Bien-Etre personnel ?… Etablir une photographie de la motivation, des peurs,… C’est l’incontournable clef de départ.

Les méthodes du FUTURISATION VBC 28/01 - © evgenyatamanenko - Getty Images/iStockphoto Le sophrologue; Marie, va alors avoir recours à des états de VISUALISATION. Elle invite ainsi la personne à se voir en ayant arrêté de fumer et d’en ressentir les bienfaits, les plaisirs, les atouts,… On visualise ensuite les étapes à mettre en place pour arriver à l’objectif. On estime les difficultés et on envisage les solutions. La motivation est le moteur essentiel, à la base de tout changement.

Les réflexes conditionnés… VBC 28/01 - © Issarawat Tattong - Getty Images Lors de la phase d’arrêt, on travaille principalement sur la respiration, c’est primordial. Des exercices de respirations simples et de relaxation aident ainsi à combattre la dépendance physique et psychologique. Les réflexes conditionnés… On connaît ces réflexes que l’on a… On prend une cigarette parce qu’on est énervé(e) – on se fait le petit plaisir avec la clope du matin en prenant son café,… Le temps est alors venu de mettre en place d’autres CONDITIONNEMENTS POSITIFS. On emploie la technique du geste signal. On conditionne un geste par exemple quand vous sentez l’énervement arriver et l’envie d’en griller une, hop on enclenche ce geste appris et positif.

Vers l’autonomie VBC 28/01 - © We Are - Getty Images Dès le sevrage effectué, on maintient un certain contact et notamment lors des moments à risque, à tentation forte… On est là – on poursuit jusqu’à confirmation de l’arrêt. La sophrologie vise l’autonomie de la personne en lui proposant des techniques simples qu’elle pourra alors utiliser au quotidien en toute autonomie. C’est le but !

Marie Rodriguez Lopez VBC 28/01 - © Tous droits réservés Sophrologue et formatrice en sophrologie dans la section " Harmonie Vitale par la Sophrologie ".

Conseillère & formatrice en développement personnel La page facebook de Marie en un clic Et aussi… Sophro. marie marie.sophro@outlook.com

VBC 28/01 - © Tous droits réservés VBC 28/01 - © Tous droits réservés VBC 28/01 - © Tous droits réservés

Tous les jours, prenez la vie du bon côté VBC 28/01 - © Tous droits réservés Du 100% digital… Du lundi au vendredi sur Vivacite.be, Sylvie Honoré vous propose le podcast du jour ; votre rendez-vous Bien Etre en présence d’un expert en développement personnel. - La vie du bon côté, c’est aussi un second rendez-vous quotidien dans l’émission "VIVRE ICI" dès 14h15. - Mais La Vie du bon côté, c’est surtout tous les jours, quand vous le voulez du matin au soir, en podcast et dans la bonne humeur sur Vivacite.be, sur auvio, sur spotify, sur votre smart ou I Phone, C’est partout, tout le temps, où vous le voulez comme vous le voulez !