Grandir sans ses parents : quelles conséquences ?

Les enfants qui grandissent orphelins portent une blessure irrémédiable et voient leur vie complètement bouleversée. David Milliat, journaliste et présentateur de l’émission “Le Jour du Seigneur“ sur France 2, est l’invité de ce podcast.

Comment survivre à la mort de ses parents ?

Dans ce podcast et dans son livre, David Milliat, révèle son itinéraire d’orphelin…Comment ce drame a influé son existence, s’est invité dans sa vie familiale et professionnelle et attise sa quête de sens, sa soif de relations et sa perception de Dieu.

« Je suis orphelin à vie »

David a perdu ses deux parents dans un tragique accident de voiture alors qu'il n'était âgé que de 6 ans.

Quand la loi du silence devient une terrible épreuve

Pour les protéger, lui et sa sœur, leur famille les a éloignés des funérailles et de l’annonce de la mort de leurs parents. Leur grand-père leur dira APRES les funérailles que leurs parents "sont partis au ciel". Cette "bonne volonté maladroite" de la famille lui a causé de profonds dégâts psychologiques. Après le décès de leurs parents, David et sa sœur ont été recueillis chez leur oncle et leur tante, dans une nouvelle ville, un nouvel environnement mais sans dispositif d’accompagnement psychologique particulier pour les aider à affronter ce deuil. " On apprend à vivre orphelin, c’est un statut, un état que l'on a pour toute sa vie et même en adulte construit ou reconstruit aux yeux des autres, on en souffre toujours".

"La mort de mes parents était un tabou" A qui exprimer sa tristesse, sa douleur, son angoisse ? Même si ses oncles et tantes auraient, certainement, tout fait pour l'écouter et l'aider, David a peur d’en parler avec sa famille, d’être confronté à la douleur des autres. Pendant longtemps, il refoule ses émotions et réagit avec des colères dans le quotidien, ressent de la culpabilité d’être resté en vie. Il devient quelqu’un de secret et de muet.

Les bienfaits de la parole

" La parole sauve, ne la mettez pas sous cloche. Je sais aujourd’hui qu’elle libère, qu’elle peut bousculer nos cœurs" Malgré sa timidité et sa retenue, David a choisi de devenir journaliste. Il dit être "un passeur". Son métier lui permet de découvrir et faire découvrir, chercher comment faire des ponts entre des témoins, des personnes qui ont une parole forte, et ceux qui peuvent la recevoir.

"J'ai le droit de ne pas être bien, d'avoir mal, même encore maintenant. Mais en même temps, j'ai décidé de vivre. Ce n'est pas quand tout va bien qu'on choisit de vivre : la question ne se pose pas. Quand rien ne va, on peut choisir de vivre".

J'ai décidé de vivre © Tous droits réservés "J’ai décidé de vivre" Itinéraire d’un orphelin devenu présentateur télé. Un livre écrit avec la complicité du journaliste & écrivain, Christophe Henning. L'auteur raconte comment ce drame initial a influé sur son existence, s'est invité dans sa vie familiale et professionnelle et attise sa quête de sens, sa soif de relations et sa perception de Dieu. Ce témoignage permet de découvrir, loin des caméras, la personnalité attachante du présentateur du "Jour du Seigneur", la plus ancienne émission de la télévision française.

David Milliat © Tous droits réservés David Milliat est journaliste et présentateur de l’émission “Le Jour du Seigneur“ sur France 2 depuis 2012. Il écrit et présente les podcasts La balade inattendue. Une rencontre en voiture entre une personnalité, une phrase issue de la Bible et le journaliste. La version courte et filmée "La Parole inattendue" est diffusée sur France 2 après la messe du dimanche.

