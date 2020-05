Gérer nos peurs et notre mal-être durant ce confinement grâce aux fleurs de Bach. 

Ces fleurs de bach qui apaisent et nous aident à retrouver l’équilibre

Le Dr Bach est un médecin anglais, né en 1886, il a mis en exergue le fait qu’il y a un lien direct entre nos émotions et notre physique.

" Tant que notre âme et notre personnalité sont en harmonie tout est joie, paix, bonheur et santé"

Il a créé 38 élixirs floraux pour maintenir notre équilibre émotionnel. Des fleurs qui viennent à point nommé en ce temps de pandémie et de confinement. Ce dernier est aussi une occasion de faire un retour à soi, à l’autre. C’est en cela un versant positif. Tant de choses envahissent notre quotidien qu’on se penche que trop peu sur notre Etre. Ce temps de pause nous y invite, une opportunité à saisir.

Les FLEURS qui peuvent nous aider face à diverses émotions :

La peur, c’est la plus déterminante en cette circonstance inédite de pandémie.

- Le Mimulus, c’est la fleur idéale pour la peur que je connais, que je sais identifier comme celle du corona, de faire ses courses, de tomber malade, de l’avenir,…

Une autre peur : je m’en fais pour les autres et là une autre fleur convient, c’est le red chestnut c’est la fleur par excellence car on s’en fait pour autrui mais à outrance.

Une peur, c’est une énergie. Plus on est en symbiose avec quelqu’un, plus on a peur pour lui – avec lui. Il faut alors amenuiser cette peur mais savoir l’accueillir.

Pour la peur panique que l’on ne sait pas contrôler c’est le rock rose : pour retrouver le courage et la force intérieure.

La tolérance

Notre personnalité est mise à rude épreuve. Beech est pour des personnes qui critiquent facilement qui sont dans le jugement, qui manquent d’empathie. Cette fleur va permettre de voir le bon côté des choses.

Le désespoir – les états de choc en raison des décès par exemple.

Si je me sens désespéré par rapport à la situation que je vis je prends gorse, si mon pessimisme est à son apogée !

Si vous avez perdu quelqu’un, on va privilégier Star Of Bethlehem pour accepter ce chagrin, cet état de choc.

Tout ce qui est émotionnel, il faut l’accueillir, on accepte notre émotion et on travaille avec. On apprend à dissoudre cette angoisse pour atteindre l’équilibre émotionnel.

Empêcher le mental de ruminer.

C’est white chestnut pour stopper le carrousel mental, pour retrouver le calme intérieur. Je n’arrête pas de penser au corona, je vais peut-être perdre mon job,… On se détache alors de ces pensées parasites grâce à cette fleur de bach qui met de l’ordre dans ces pensées. On apprend à chasser les idées parasites, les peurs, on ne s’identifie pas à cette pensée ou cette peur - on reprend possession de nous-même, on se détourne de cette pensée.

L’impatience

J’ai du mal à attendre que cela se termine : la fleur impatience pour nous aider à ne pas savoir, à être moins nerveux. Pour sortir de cette impatience, on prend son mal en patience !

Ça tourne à l’obsession

A cause du corona on doit se laver les mains, cela devient un peu obsessionnel on prend alors crab apple, c’est la fleur de la purification.

Fleurs de Bach, Mode d’emploi :

Les fleurs de bach anglaises sont excellentes, on les trouve en magasin biologique ou en pharmacie.

Quand on prend une fleur de bach par rapport à une peur spécifique que l’on a identifiée on prend trois gouttes pures sous la langue, deux fois par jour pendant une semaine, hors repas.

Si on se retrouve dans plusieurs fleurs de bach, on peut dans une bouteille de 30 ml mettre 5 gouttes de chaque fleur de bach, on rajoute de l’eau et on prend 3 gouttes 3 fois par jour jusqu’à la fin du flacon. Toujours le plus loin possible des repas. Certaines pharmacies font la composition elles-mêmes.

Autre remède additionnel :

On se coupe de toutes ces nouvelles anxiogènes également pour prendre la vie du meilleur côté.