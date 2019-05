Gardez une bonne santé intestinale grâce aux produits naturels !

Ballonnements, syndrome du côlon irritable, gaz, porosité intestinale, dysbiose, constipation… autant de symptômes révélateurs d’un intestin fragile ou fatigué. Jean-Pierre Mans, conseiller en nutrition, explique qu’il est urgent de prendre soin de nos intestins pour retrouver plus de confort et d’énergie vitale. Nos intestins c’est ce concentré d’intelligence qui se trouve dans notre ventre. C’est la ligne de vie et d’énergie de notre santé. Chouchoutons nos intestins et de façon naturelle surtout !