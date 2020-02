Gagnez Le petit guide pratique pour être un(e) collègue au top !

" C’est ça que j’aurais dû dire !… Ou bien aurais-je mieux fait de me taire ? ", " Comment dois-je réagir face à cette critique ? ", " Que faire pour évoluer dans mon entreprise ? " De nombreuses interrogations submergent quotidiennement l’esprit d’un jeune employé.

Une fois le poste obtenu, nombreux sont convaincus que le plus dur est derrière eux. Néanmoins, la vie d’entreprise représente un pôle d’apprentissage à part entière. Peu importe le secteur d’activité, le type d’entreprise ou le lieu, les comportements tendent à se répéter et conduisent très souvent l’employé dans l’incompréhension, ce qui peut détruire de nombreuses aspirations. C’est pourquoi il n’y a pas de temps à perdre. Comportements, cycles, enjeux…

Ce livre les démystifie à travers des études réalisées par de nombreux experts en management, neurologie, psychologie et sociologie, dans l’optique de vivre chaque expérience professionnelle plus sereinement et d’interagir avec plus d’assurance.

Après avoir collaboré avec des professionnels de tous horizons et exerçant à différents niveaux hiérarchiques, Tamara Hamza souhaite mettre son expérience au service des jeunes professionnels. Elle est chargée de recrutement dans le secteur de l’ingénierie et également certifiée en thérapie cognitivo-comportementale (TCC).

