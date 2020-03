Gagnez le livre "Otage du Silence" de Myriam Keyzer

Sacrifiée à une SECTE à l’âge de 2 ans ! CAPTIVE durant près de 20 ans !

Profondément inspirant et bouleversant, voilà le périple d’une fillette, sacrifiée à un culte secret et clandestin à l’âge de 2 ans. Loin de son pays, de sa langue et de sa famille, elle bascule dans un bas-fond obscur d’une violence inouïe. Traquée, brisée dans son intégrité la plus profonde, cette femme pleine de vivacité nous entraîne dans ses 20 ans de captivité, véritable camp de concentration. Son sinistre quotidien est constitué de violence physique, mais surtout d’une véritable profanation subtile de son être. Dans une absence totale d’amour, elle expérimentera un au-delà qui lui permet de fuir la violence dans laquelle elle baigne. Taraudée par le désespoir, elle survit en s’accrochant au silence qu’elle impose à son esprit, rejetant ce qui lui est servi et maintenant son désir ardent de liens. Elle nous livre avec beaucoup de lucidité combien la solitude et l’esseulement ont été ses compagnes de vie. Comment elle a réussi à s’évader de cette prison physique et comment, progressivement, elle se libère jour après jour des réminiscences qui l’ont tenue en otage. Incroyable hymne à la vie, Otage du Silence est un itinéraire de résilience qui montre que, peu importe nos circonstances de départ, nous pouvons reprendre notre plein pouvoir.

