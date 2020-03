Gagnez le livre "Collaborer avec la terre et ses êtres vivants" de Chantal Van Pevenage

Collaborer avec la terre, c’est échanger entre êtres vivants : la terre, les végétaux, les micro-organismes, les insectes, les rongeurs… et nous-mêmes. C’est aussi observer, regarder, écouter, sentir ce que nous disent la terre et ses "compagnons". La travailler avec force ne lui convient pas : elle donnera le meilleur d’elle-même si elle est traitée avec douceur. Comment maintenir la vie du sol, être à son écoute, le couvrir, gérer les rotations et associations de cultures… Chantal Van Pevenage met ici à notre disposition une série d’outils pour "accompagner la terre", veiller à son équilibre et entrer dans le monde de la co-création.

Participez à notre concours pour tenter de remporter un exemplaire de ce livre.

Bonne chance !