Gagnez le livre "A la découverte des familles d'âmes" de Bruno Sbille & Dominique de Thier

Êtes-vous de la famille des Bâtisseurs, des Artisans de la Paix, des Visionnaires ou des Passeurs ?



Dans ce livre inspirant, vous allez découvrir le modèle des familles d'âmes, créé par la Canadienne Diane LeBlanc, puis enrichi et revisité par l'expérience et la pratique des auteurs depuis de nombreuses années. Au fil de la lecture, vous apprendrez à mieux vous connaître, à donner du sens à votre histoire personnelle, mais aussi à mieux comprendre votre entourage, qu'il soit privé ou professionnel. Vous serez aussi à même d'identifier votre mission de vie ainsi que les dons qui vous permettront de la réaliser.



En effet, ce qui vous ressource, le métier qui peut vous épanouir, ce qui vous fait vibrer, votre façon de réagir au stress ou face à un deuil, tout cela est lié à votre famille d'âmes. Grâce aux nombreux exemples concrets et témoignages présentés, vous pourrez alors discerner les besoins, les travers, les forces de votre âme, les mettre à profit pour vous aligner avec votre vérité, mais aussi développer plus de compassion et d'amour envers autrui.

